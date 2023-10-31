ارتفاع إنتاج «أوبك» من النفط للشهر الثالث

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهر مسح لوكالة رويترز، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط ((أوبك))، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مدعوماً بزيادات الإنتاج في نيجيريا وأنجولا. وأظهر المسح، أن ((أوبك)) ضخت 27.90 مليون برميل يومياً، بزيادة 180 ألفاً عن سبتمبر.
وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير.
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