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ارتفاع إنتاج «أوبك» من النفط للشهر الثالث

10/31/2023 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر مسح لوكالة رويترز، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط ((أوبك))، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مدعوماً بزيادات الإنتاج في نيجيريا وأنجولا. وأظهر المسح، أن ((أوبك)) ضخت 27.90 مليون برميل يومياً، بزيادة 180 ألفاً عن سبتمبر.

وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير.

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