«جمارك دبي» تلتزم معيار الآيزو 27001 لتحسين أنظمة أمن المعلومات

أكّد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي أسست استراتيجيتها لأمن المعلومات بالتوافق مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وتقوم الدائرة وبصفة مستمرة بتحديث الأنظمة الخاصة بالأمن الإلكتروني، لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تنشط بين الحين والآخر، ما مكنها من استمرارية الأعمال بشكل آمن، لاسيما خلال فترة العمل عن بعد، وأن الدائرة تؤكد الالتزام بمعيار الآيزو 27001 هو إطار شامل يستخدم لحماية جميع أنواع المعلومات.

وأطلقت الدائرة منصة ((أمان)) المبتكرة لأمن المعلومات، والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الموظفين بأمن المعلومات، جاء ذلك خلال حفل تكريم ممثلي أمن المعلومات في كافة الإدارات والمراكز الجمركية، نظير مساهمتهم في تنفيذ خطط واستراتيجيات أمن المعلومات في الدائرة، إذ تم تكريم الموظفين وفق الفئات التي تم تحديدها من إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي.

بدوره، قال عادل الحوسني، مدير أول أمن المعلومات في جمارك دبي، إنّ قسم أمن المعلومات في الدائرة يعقد ورش توعوية بصفة مستمرة، وتستعرض من خلال الورش بشكل مفصل أهم المخاطر والتهديدات.

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