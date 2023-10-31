الإمارات وتركيا تدشنان اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة

تواصل دولة الإمارات والجمهورية التركية، جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، عبر تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأول في اسطنبول، بهدف استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي بدأ تنفيذها مطلع سبتمبر الماضي.

وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى في الاجتماع الأول للجنة، ومن الجانب التركي عمر بولاط وزير التجارة. وكان البلدان قد وقعا إعلان لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته الرسمية على رأس وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة أبوظبي في يوليو الماضي.

وخلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أشاد معالي ثاني الزيودي، وعمر بولاط، بالتقدم الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية، معربيْن عن تفاؤلهما بشأن آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 13.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعادل تقريباً إجمالي التجارة غير النفطية المسجلة في 2021 كله، وضعف حجم التجارة الثنائية المسجلة في العام 2020، ما يجعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً لدولة الإمارات بين أكبر 10 شركاء، وسادس أكبر شريك تجاري للدولة حول العالم، بحصة تتجاوز 3 % من التجارة غير النفطية للدولة. ويبلغ حجم الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات في تركيا حالياً 7.8 مليارات دولار .

وشهد الاجتماع من جانب الإمارات، معالي سلطان المنصوري، المبعوث الخاص للدولة إلى الجمهورية التركية، وسعيد الظاهري، سفير الدولة لدى تركيا، ومحمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.

وتطرقت المناقشات، إلى الفرص المتوفرة في قطاعات عدة، شملت الأغذية والزراعة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المياه والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز