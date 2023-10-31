الإمارات وأوزبكستان تبحثان تنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي، والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات، في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان استراتيجية متينة، وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.

وأضاف معاليه: ((يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين)).

ووقال معاليه: ((يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك))، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات ((كوب 28))، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض معاليه، الممكنات والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال. كما تطرق معاليه، لجهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن.

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