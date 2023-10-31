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«الاتحاد للطيران» تسيّر أول رحلة تجارية من المبنى الجديد

10/31/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan) بدأت ((الاتحاد للطيران))، أمس، تسيير أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين A من مطارات أبوظبي، انطلقت إلى نيودلهي على طائرة من طراز ((إيرباص A350-1000))، وبلغ عدد الركاب 359 شخصاً. وافتتحت الرحلة بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومطارات أبوظبي، ورواد من القطاع ، إضافة إلى أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للشركة ، وإيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي، وفرانك مكروري، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في المطار. وقال أنطونوالدو نيفيس : ((مستعدون للعمل على الفصل التالي من مسيرتنا انطلاقاً من مقرنا الجديد في مطار أبوظبي، وهذا المبنى قطعة معمارية رائعة ينسجم مع الطبيعية المحلية ويرتقي بتجربة السفر، ونتطلع لاستقبال مزيد من المسافرين ونواصل عملنا في التوسع في أسطولنا وشبكة وجهاتنا)). من جهتها، قالت إيلينا سورليني ((الرحلة حدث بارز في مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي. ويوفر مبنى المسافرين A طاقة استيعابية كبيرة ومرافق عصرية لشركات الطيران والمسافرين على حد سواء)). ويعد مبنى المسافرين A من الركائز الرئيسية في استراتيجية نمو الاتحاد للطيران، حيث يتمتع بقدرة استيعاب تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، ويوفر ربطاً مباشراً لأبوظبي بـ117 وجهة عالمية. ويوفر المبنى خدمات سريعة ومتميزة لمسافري الدرجات الثلاث بتجربة بما في ذلك مرافق حديثة لتسجيل الحقائب ذاتياً وصالات بتشكيلة متنوعة من أساليب الطهي وخيارات تناول الطعام، إضافة إلى منطقة الصالة العلوية، ومساحات متعددة مخصصة للاستراحة، وسيتم نقل رحلات الاتحاد للطيران إلى مبنى المسافرين A بشكل تدريجي خلال الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري. وخلال الفترة بين 9 و14 نوفمبر أيضاً، ستشغل ((الاتحاد للطيران)) رحلاتها من كل من المبنى A والمبنى 3، وابتداءً من الساعة 11 صباحاً في 14 نوفمبر، ستبدأ ((الاتحاد للطيران)) في تشغيل جميع رحلاتها من مبنى المسافرين A. انتقال تدريجي إلى المبنى الجديد في الفترة من 9 إلى 14 الجاري أنطونوالدو نيفيس: نتطلع لاستقبال مزيد من المسافرين ونواصل التوسع في شبكة وجهاتنا

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