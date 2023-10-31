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انخفاض أسعار البنزين 41 فلساً

10/31/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، خفض أسعار البنزين والديزل خلال نوفمبر بمقدار 41 فلساً في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر، مقارنة بأسعار أكتوبر الماضي.

وأعلنت شركات توزيع الوقود، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الأربعاء مطلع نوفمبر.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر ((98)) بمقدار 41 فلساً من 3.44 دراهم إلى 3.03 دراهم، كما انخفض لتر البنزين خصوصي ((95)) بمقدار 41 فلساً من 3.33 دراهم إلى 2.92 درهم.

كما انخفض سعر لتر بنزين ((إي بلس)) ((91)) بمقدار 41 فلساً من 3.26 دراهم إلى 2.85 درهم.

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