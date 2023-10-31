انخفاض أسعار البنزين 41 فلساً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، خفض أسعار البنزين والديزل خلال نوفمبر بمقدار 41 فلساً في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر، مقارنة بأسعار أكتوبر الماضي.
وأعلنت شركات توزيع الوقود، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الأربعاء مطلع نوفمبر.
وانخفض سعر لتر البنزين السوبر ((98)) بمقدار 41 فلساً من 3.44 دراهم إلى 3.03 دراهم، كما انخفض لتر البنزين خصوصي ((95)) بمقدار 41 فلساً من 3.33 دراهم إلى 2.92 درهم.
كما انخفض سعر لتر بنزين ((إي بلس)) ((91)) بمقدار 41 فلساً من 3.26 دراهم إلى 2.85 درهم.
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