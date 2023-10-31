61.2 مليار درهم التداولات العقارية في أبوظبي خلال 10 أشهر

تجاوزت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال 10 أشهر، 61.2 مليار درهم، وذلك وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل عن الفترة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.

وأوضحت البيانات، وصول عدد معاملات التداولات حول معاملة للبيع والرهن العقاري إلى 15696 معاملة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، وسط استمرارية نشاط السوق العقاري وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات، أو من خلال معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف، وجهات التمويل العقاري.

وأظهرت بيانات التداولات منذ بداية العام الجاري، أن البيع اختص بحصة 63.4% من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 38.9 مليار درهم، وذلك عن 9766 معاملة، شكلت بدورها حصة تتجاوز 62.2% من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

وانقسمت أنماط معاملات البيع لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر منها بحوالي 64.4% من إجمالي عدد معاملات البيع في الأشهر التسعة بحوالي 6312 معاملة، وبحصيلة بلغت 24.6 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 36.6% من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 3454 معاملة بحصيلة بلغت 14.7 مليار درهم.

كما أظهرت البيانات، نشاطاً لعملاء برامج التمويل العقاري المصرفي، والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة، حيث استحوذت معاملات الرهن العقاري على 36.4 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام الجاري، محققة 22.3 مليار درهم، فيما بلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال تلك الفترة المنقضية من العام الجاري 5930 معاملة.

ووفق تسلسل نشاط السوق، واصل شهر أكتوبر نشاط السوق في العام الجاري، بإجمالي تداولات وصل 3.2 مليارات درهم، وذلك كقيمة 1782 معاملة إجمالية، حيث سجلت معاملات البيع 955 معاملة بقيمة 2.1 مليار درهم، مقابل 827 معاملة للرهن العقاري بقيمة 1.1 مليار درهم.

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