«دبي للأعمال» يستضيف العالم لرسم مستقبل الاستثمار

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، ينطلق في مدينة جميرا، اليوم، منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي ويجمع طيفاً واسعاً من قادة الأعمال واللاعبين الاقتصاديين العالميين.

ويقام المنتدى تحت شعار ((تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية))، ويجمع تحت مظلته المئات من صنّاع التغيير وقادة الأعمال وخبراء القطاع والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين، على مدار يومين من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى، لبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين.

وانسجاماً مع تركيزه على تعزيز الاستثمارات والتجارة العالمية، تشمل فعاليات المنتدى ((منصة المستقبل)) وThe Deals Hub، وهما منصتان مبتكرتان لتحفيز الحوار، وتسليط الضوء على قطاعات المستقبل، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تبشر بتحويل مشهد قطاع الأعمال.

ويوفّر برنامج ((منصة المستقبل))، منصة مهمة للتحاور مع متحدثين معروفين على مستوى العالم بخصوص الابتكارات الرائدة التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة اليوم. ويضم برنامج ((منصة المستقبل)) جلسات رئيسية على غرار محاضرات TED تتمحور حول ستة محاور رئيسية، حيث سيخوض المشاركون حواراً موسعاً حول مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الاقتصادات، ومستقبل الروبوتات.

ومن الفعاليات المتميزة الأخرى لمنتدى دبي للأعمال The Deals Hub، وهي منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال. وتغطي هذه المبادرة كافة أنواع الصفقات بما في ذلك المشاريع المشتركة، والاكتتابات الأولية العامة، والاستثمارات الكبيرة، والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. ويتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص وسط حضور إعلامي كثيف.

4 محاور

ويتناول برنامج منتدى دبي للأعمال، أربعة محاور رئيسية تستكشف دور العولمة في إعادة صياغة بيئة الأعمال وخلق الفرص والتحديات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تأثير العديد من العوامل الرئيسية على مسارها المستقبلي، وآثار التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة على مجتمع الأعمال العالمي، وصعود الأسواق الناشئة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

ويشارك في المنتدى، عدد من الشخصيات الوطنية البارزة الذين سيطرحون رؤىً قيمة ضمن محاور النقاش الرئيسية بمن فيهم معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عبد الله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

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