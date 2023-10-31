3 مليارات درهم الأرباح الموحدة لـ«إي آند» في الربع الثالث بارتفاع 20 %

أعلنت ((إي آند))، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري، إذ وصلت الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث إلى 13.4 مليار درهم، بنمو سنوي 3.3%، فيما بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 20%، بما يرفع الأرباح خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري إلى 7.7 مليارات درهم.

ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات الموحدة 8 %، فيما نمت نسبة الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته 51%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصل إجمالي عدد مشتركي ((اتصالات من إي آند)) في دولة الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 4.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية نسبتها 3.3%.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ ((إي آند)): ((تعكس النتائج المالية القوية التي حققتها ((إي آند)) في الربع الثالث من هذا العام مرونة الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تلبي تطلعات العملاء، وتحقق أهداف المساهمين، وتواصل ((إي آند)) تركيزها على تبني الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، وواصلنا في الربع الثالث من 2023 قيادة التغيير من خلال أولى خطوات ((إي آند)) في قطاع التنقل المستدام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسباقة في خدمة العملاء مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقمياً)).

تعزيز استثمارات

وفي خطوة مهمة لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الاتصالات، من خلال التقدم التكنولوجي والتحالفات الاستراتيجية، عزّزت اتصالات من ((إي آند)) استثماراتها وجهودها الدؤوبة في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس G5، إذ أتاحت شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، عقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (Fixed Wireless Access) في بداية العام الجاري. وواصلت اتصالات من ((إي آند))، تعاونها مع ((مايكروسوفت)) لتعزيز مستوى المساعد الافتراضي ودعمه بالذكاء الاصطناعي في عمليات خدمة العملاء. وفي إطار حرصها على تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة المعرفة المشتركة والعمل الجماعي عبر الجهات الحكومية، تعاونت اتصالات من ((إي آند)) مع مجلس الأمن السيبراني، لتخريج الدفعة الأولى من برنامج Cyber Sniper لدى أكاديمية اتصالات من ((إي آند))، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني.

((إي آند)) إنترناشونال

أطلقت ((إي آند)) إنترناشونال العلامة التجارية الرقمية ((Onic)) في باكستان، كجزء من شراكتها مع Circles، للارتقاء بالتجارب الرقمية لعملاء مشغلي شبكات الهاتف المتحرك. وانضم كل من شركة سوداتل، وشركة Perfectum (التي تتخذ من باكستان مقراً لها) إلى برنامج شبكة الشركاء الذين يدعمون نمو مشغلي الاتصالات العالميين، ويوفرون الوصول إلى أفضل ممارسات الأعمال في الأسواق، والخدمات المتطورة، والاستفادة من الشبكة الواسعة التي ترتبط بها ((إي آند)) من مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء العالم. وتحققت شراكات استراتيجية عدة.

تقدّم ملحوظ

وحققت ((إي آند)) الحياة، خلال هذه الفترة، تقدماً ملحوظاً من خلال عروضها المميزة في مجالي التكنولوجيا المالية وعروض المحتوى الترفيهي التي تعيد صياغة شكل خدمات الإعلام والمحتوى الترفيهي والخدمات المالية الرقمية في المنطقة.

كما واصلت evision وSTARZPLAY توفير حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة من البطولات، منها: كأس العالم للكريكت الهندي، وكأس العالم للرجبي.

إنجازات

وحققت ((إي آند)) المؤسسات، التي تقود رحلة التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال المختلفة، إنجازات بارزة خلال هذه الفترة، وأطلقت ((إي آند)) المؤسسات، مركز الابتكار الجديد المخصص لعرض أحدث وأهم الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة في مختلف القطاعات. وفي إطار جهودها المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وقعت ((إي آند)) المؤسسات مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المستدام.

ابتكار واستثمارات

وعززت ((إي آند))، الاستثمار من خلال خططها الاستراتيجية في الربع الثالث، عبر تبني الابتكار وتنفيذ الاستثمارات في الشركات الناشئة لتمكين الحلول التكنولوجية الرائدة.

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