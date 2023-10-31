306.5 مليارات درهم مبيعات «عقارات دبي» في 10 أشهر

ارتفعت مبيعات القطاع العقاري في دبي خلال أكتوبر الماضي، إلى 29.6 مليار درهم مقارنة بـ 25.7 مليار درهم مبيعات القطاع في الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو قدره 15 % وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليصل بذلك إجمالي مبيعات العقارات في الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 306.5 مليارات درهم.

وسجل اكتوبر 7108 صفقات بيع عقارية، بالإضافة إلى 2705 معاملات رهن عقاري بقيمة 11.6 مليارات درهم، بالإضافة إلى هبات بقيمة 2.7 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي التصرفات العقارية خلال الشهر إلى 44 مليار درهم.

وتضمنت مبيعات أكتوبر 595 صفقة بيع لمباني بقيمة 1.8 مليار درهم، إلى جانب 1519 صفقة بيع لأراض بقيمة 18.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 4994 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات التجارية بقيمة 9.3 مليارات درهم.

واستحوذت العقارات الجاهزة، على الحصة الأكبر من المبيعات المسجلة في أكتوبر، حيث تم تسجيل 5586 صفقة بيع لعقارات جاهزة بقيمة 25.6 مليار درهم مقارنة بـ 1522 صفقة بيع لعقارات على الخريطة بقيمة 4 مليارات درهم.

وتصدرت نخلة جبل، علي باقي مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات المسجلة في أكتوبر، حيث شهدت 189 صفقة بقيمة 4.4 مليارات درهم، تلتها نخلة ديرة التي سجلت مبيعات بـ 2.3 مليار درهم قيمة 133 صفقة، فيما حلت منطقة الصفوح الثانية في المرتبة الثالثة بـ 1.8 مليار درهم قيمة صفقة بيع أرض، وجاءت منطقة برج خليفة رابعاً بـ 1.38 مليار درهم قيمة 345 صفقة بيع، تلتها في المرتبة الخامسة قرية جميرا الدائرية بـ 1.33 مليار درهم قيمة 633 صفقة بيع.

تصرفات عقارية

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم، و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 43.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.56 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267.39 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 21.61 مليون درهم، و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 245.78 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 302.87 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 35 مليون درهم.

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