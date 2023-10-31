لايبزج يودع كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام فولفسبورج



انتهت حملة فريق لايبزج في الدفاع عن لقب كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد خسارته الثلاثاء، أمام فولفسبورج صفر / 1 في الدور الثاني من البطولة.

وتأهل شتوتجارت إلى دور الـ16 بفضل فوزه 1 / صفر على يونيون برلين.

وسجل فاكلاف سيرني هدف الفوز لفولفسبورج في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة طولية من تياجو توماس. وحافظ سيرني على هدوءه في مواجهة الحارس بيتر جولاتشي ولم يهدر الفرصة.

وازدادت الأمور صعوبة لفريق لايبزج للعودة في نتيجة اللقاء، بعدما طرد يوسف بولسن في الدقيقة 56 عقب حصوله على إنذار ثاني لقيامه بعرقلة ماتياس سفانبيرج.

وكان لايبزج يهدف للحصول على لقبه الثالث على التوالي في الكأس بعدما توج باللقب في موسمي 2021 / 2022 و2022 / 2023.

وتأهل شتوتجارت لدور الـ16 بفضل الهدف الذي سجله دينيز أونداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكان أونداف يلعب بدلا من سيرهو جيراسي، الذي استبعد من اللقاء بسبب إصابة في أوتار الركبة.

بالنسبة ليونيون، كانت هذه الخسارة هي الـ11 على التوالي في جميع المسابقات.

في الوقت نفسه، فاز فريق هومبورج، الناشط بالدرجة الرابعة، على جروتر فيورث 2 / 1.

كما تأهل فريق سانت باولي بعد فوزه على شالكه 2 / 1 ، وبوروسيا مونشنجلادباخ بعد فوزه على هايدنهايم 3 / 1 وكايزرسلاوترن بعد فوزه على كولون 3 / 2.





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