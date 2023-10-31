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تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

10/31/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات الثلاثاء
مع ارتفاع الدولار قبل إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع
إبقاء مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وسيتركز اهتمام المتعاملين على بيان المجلس بعد الاجتماع بشأن توقعاته للسياسة النقدية.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 86ر106 نقطة بعد تراجعه في بداية التعاملات الأوروبية إلى 91ر105 نقطة، ثم ارتفع إلى 71ر106 نقطة
بزيادة قدرها 56ر0% في ختام التعاملات.

وانخفض سعر الذهب
بمقدار 30ر11 دولارا إلى 30ر1994 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما انخفض سعر الفضة
بمقدار 444ر0 دولار إلى 952ر22 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0095ر0 دولار إلى 6490ر3 دولار ات للرطل
تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات نشرت االثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، متأثرة
بالتوقعات السلبية
لحالة النشاط الاقتصادي والمخاوف من ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين
تراجع خلال الشهر الحالي إلى 6ر102 نقطة مقابل 3ر104 نقطة خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 5ر100 نقطة.

في الوقت نفسه ، تراجع المؤشر الفرعي للثقة في أوضاع الاقتصاد الحالي إلى 1ر143 نقطة وهو أقل مستوى له منذ حوالي عام. كما تراجع مؤشر قياس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة إلى أقل مستوياته منذ 5 شهور. في حين ارتفع مؤشر قياس توقعات التضخم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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