مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وإصابة والدتهما وطفلها الثالث

قُتل طفلان فرنسيان في قطاع غزة فيما يعتقد أن والدتهما وطفلها الثالث أصيبا بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن "فرنسا تلقّت بحزن نبأ موت الطفلين الحاملين الجنسية الفرنسية واللذين كانا يتواجدان في شمال قطاع غزة مع والدتهما الفرنسية التي يُعتقد انها أصيبت بجروح وكذلك ابنها الثالث"، من دون إعطاء أي تفاصيل على صلة بملابسات مقتل الطفلين.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنّ القنصلية العامة لفرنسا في القدس "يتعذّر عليها إجراء تواصل مباشر على الأرض مع هذه المواطنة"، الأمر الذي لا يتيح "في هذه المرحلة التحقّق من وضع هذه العائلة".

وأكدت السلطات الفرنسية أنها تواصل جهودها "للوصول إلى هذه المواطنة وتقديم المساعدة والدعم لها ولعائلتها".

وبحسب مصدر فرنسي مطّلع على الملف فإنّ الوالدة تبلغ 43 عاما "وبحقّها مذكّرة توقيف دولية صادرة في يوليو 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية بهدف التحضير لأعمال إرهابية وتمويل منظمة إرهابية".

وأضاف المصدر أنّه يجهل أعمار أطفالها، مشيراً إلى أنّها مولودة في تالانس (جنوب غرب) وترأس جمعية عمدت في العام 2013 إلى جمع تبرعات في إطار حملة لإيصال معدات طبية وأدوية إلى سوريا.

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