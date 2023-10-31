Wednesday, 01 November 2023 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلطات الأمريكية تعلن توقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

10/31/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت السلطات الأمريكية الثلاثاء أنّها أوقفت في نيويورك ثلاثة روس لالتفافهم على العقوبات من خلال شحن مكوّنات إلكترونية للصواريخ والدبابات وأنظمة المسيّرات الروسية المستخدمة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتم توقيف نيكولاي غولتسيف (37 عاما) وزوجته كريستينا بوزيريفا (32 عاما)، وكلاهما يحمل الجنسيتين الروسية والكندية، مع سليمجون نار الدينوف (52 عاما) الذي يشتبه بأنه شريكهما والذي يحمل الجنسيتين الروسية والطاجيكية.

وجاء في بيان للوكيل الخاص في وزارة الداخلية الأميركية أيفان أرفيلو أن الثلاثة متّهمون بالالتفاف على العقوبات بإرسالهم خلال عام "أكثر من 300 شحنة مواد محظورة تقدّر قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار إلى ساحة المعركة الروسية".

وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي للمنطقة الشرقية في نيويورك مصادرة "أكثر من 1,1 مليون دولار من العائدات" الثلاثاء من حسابات مصرفية محلية.

وجاء في بيان أعلنت فيه وزارة العدل توجيه تهم الالتفاف على العقوبات، أن مكونات على صلة بشركتين تابعتين للمجموعة مقرّهما في بروكلين "تم العثور عليها في منصات أسلحة روسية مضبوطة ومعدّات استخبارية" في أوكرانيا، بينها أنظمة صواريخ موجّهة ومسيّرات ودبابات ومروحيات.

وتابع البيان أن هذين الكيانين عمدا خلافا للقانون إلى "شراء معدات إلكترونية ثنائية الاستخدام بملايين الدولارات من مصنّعين في الولايات المتحدة، وشحنها إلى مستخدمين نهائيين في روسيا".

وأضافت وزارة العدل في بيانها أن "المتّهمين كانوا على دراية بأنّ المعدات الإلكترونية التي صدّروها كان من المحتمل استخدامها عسكرياً".

ووصف البيان المؤامرة المشتبه بها بأنّها "مخطط شراء" بالنيابة عن كيانات روسية خاضعة للعقوبات "بينها شركات تابعة للجيش الروسي".

وأودع المتّهمون الثلاثة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة الفدرالية بعد توجيه الاتهام إليهم.

اقرأ أيضاً:

بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام

مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وإصابة والدتهما وطفلها الثالث

توقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة .. فتح معبر رفح
اليوم لسفر جرحى فلسطينيين للعلاج في مصر

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 50 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31102023000110011019ID1107348753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث