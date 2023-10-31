السلطات الأمريكية تعلن توقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

أعلنت السلطات الأمريكية الثلاثاء أنّها أوقفت في نيويورك ثلاثة روس لالتفافهم على العقوبات من خلال شحن مكوّنات إلكترونية للصواريخ والدبابات وأنظمة المسيّرات الروسية المستخدمة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتم توقيف نيكولاي غولتسيف (37 عاما) وزوجته كريستينا بوزيريفا (32 عاما)، وكلاهما يحمل الجنسيتين الروسية والكندية، مع سليمجون نار الدينوف (52 عاما) الذي يشتبه بأنه شريكهما والذي يحمل الجنسيتين الروسية والطاجيكية.

وجاء في بيان للوكيل الخاص في وزارة الداخلية الأميركية أيفان أرفيلو أن الثلاثة متّهمون بالالتفاف على العقوبات بإرسالهم خلال عام "أكثر من 300 شحنة مواد محظورة تقدّر قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار إلى ساحة المعركة الروسية".

وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي للمنطقة الشرقية في نيويورك مصادرة "أكثر من 1,1 مليون دولار من العائدات" الثلاثاء من حسابات مصرفية محلية.

وجاء في بيان أعلنت فيه وزارة العدل توجيه تهم الالتفاف على العقوبات، أن مكونات على صلة بشركتين تابعتين للمجموعة مقرّهما في بروكلين "تم العثور عليها في منصات أسلحة روسية مضبوطة ومعدّات استخبارية" في أوكرانيا، بينها أنظمة صواريخ موجّهة ومسيّرات ودبابات ومروحيات.

وتابع البيان أن هذين الكيانين عمدا خلافا للقانون إلى "شراء معدات إلكترونية ثنائية الاستخدام بملايين الدولارات من مصنّعين في الولايات المتحدة، وشحنها إلى مستخدمين نهائيين في روسيا".

وأضافت وزارة العدل في بيانها أن "المتّهمين كانوا على دراية بأنّ المعدات الإلكترونية التي صدّروها كان من المحتمل استخدامها عسكرياً".

ووصف البيان المؤامرة المشتبه بها بأنّها "مخطط شراء" بالنيابة عن كيانات روسية خاضعة للعقوبات "بينها شركات تابعة للجيش الروسي".

وأودع المتّهمون الثلاثة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة الفدرالية بعد توجيه الاتهام إليهم.

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