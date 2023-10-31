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وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

10/31/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنه لم تبق سوى ساعات على توقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالقطاع.

وناشد كل من لديه أي كمية من الوقود تزويد المجمع والمستشفى الإندونيسي بها، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

ووجه القدرة "نداء استغاثة عاجل إلى كل إخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بالوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

كما ناشد "كافة أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا من لديه أي كمية من الوقود أو يعرف مكان به وقود تزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي".

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