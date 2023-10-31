الإمارات تشدد على مكافحة تهديدات الإرهاب في سوريا

شددت دولة الإمارات على أهمية مكافحة تهديدات الإرهاب في سوريا، خاصة مع استمرار تنظيم «داعش» الإرهابي، في شن الهجمات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.



جاء ذلك في بيـــان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون «الأوضاع السياسية والإنسانية في الجمهورية العربية السورية»، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.



وأورد البيان: «تمر منطقتنا اليوم بأحد أصعب الأزمات في تاريخها الحديث، حيث نشهدُ حرباً أخرى مدمرة يعاني ويلاتِها المدنيون في غزة، ومع كل يومٍ يمُر دون وقف هذه الحرب، تتصاعد الشواغِل إزاء إمكانية انزلاق المنطقة بأكملها في حربٍ إقليمية ستكون خسائرُهَا فادحة على الجميع».



وأفاد: «ما يحدُث في الجولان السوري المُحتل وغيرهِ من المناطق المجاورة من تنامي التوترات خلال الأسابيع الماضية، يؤكِد الحاجة الماسَّة لمعالجة مختلف الأزمات التي تمُر بها منطقتنا، منها الأزمة السورية».

وقال البيان: «إن سوريا، التي لا تزال تُعاني من تداعيات حربٍ دامت أكثرَ من ثلاثةَ عشرَ عاماً، لا يسعَها أن تصبح جبهةً أخرى لتصفية الحسابات الجيوسياسية، فالملف السوري من الملفات الأكثر تعقيداً بسبب ما يحيطُه من تدخلاتٍ خارجية، وأي تصعيد جديد سيعرقلُ هدفنا الأسمى بتحقيق السلام والأمن في سوريا والمنطقة بأكملها».

وأكدت دولة الإمارات دعمها جهود المبعوث الخاص، ومجموعة الاتصال العربية؛ لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية العام الجاري، التي تسهم في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية؛ لإنهاء الأزمة بقيادة وملكية سورية، دون تدخلاتٍ خارجية، مشددةً على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحلِ الأزمة السورية.

وفي سياق تنامي التوترات والأعمال العدائية في سوريا، أخيراً، أكد بيان الإمارات، أهمية خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية، وعدم استهداف المرافق الحيوية، خاصة مطار حلب ومطار دمشق، حتى لا تتعرقل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

وجددت دولة الإمارات إدانتِها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدَف الكلية الحربية في حمص، مستنكرة هذه الأعمال الإجرامية، وأعربت عن رفضها الثابت لجميع أشكال العنف والإرهاب. كما أعربت عن خالص تعازيها، ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية، وشعبِها الشقيق، ولأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكمل البيان: «من المؤسف أنه لم تكن هناك إدانة واضحة من (مجلس الأمن) حول هذا الهجوم الإرهابي».

وقال أبوشهاب في البيان: «لا يخفى عليكم تدهور الوضع الاقتصادي مع كل عامٍ يمر نتيجة عواملٍ متعددة، منها ارتفاع أسعار المحروقات والسِلَع والمواد الغذائية وانخفاض الليرة السورية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي بحث السبل للدفع بعجلة الاقتصاد في سوريا، والذي بدوره سيحسن الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية للشعب السوري. كما نشدد على أهمية إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والتي تعدْ ضرورية لتقديم الخدمات الإنسانية».

وأكمل: «نعرب في هذا الصدد، عن ارتياحنا إزاء استمرار «أوتشا» والحكومة السورية في جهودهم لإدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ سلس عبر المعابر الثلاثة على الحدود السورية التركية».

وتابع: «نأمل أن يتم تمديد فتح معبريّ «باب السلامة»، و«باب الراعي»، حيث ستنتهي المدة المحددة لفتحهِما في الشهر القادم، فهذهِ المسألة ضرورية لضمان تلبية احتياجات الشعب السوري خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وشُح الموارد الأساسية ومقومات العيش».

وأضاف: «نكرِر الحاجة إلى استخدام كافة الطرق لإيصال المساعدات، ومنها ضمان مرور القوافل عبر الخطوط، ونحث على زيادة عدد هذهِ القوافل، حتى تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية على الأرض».

واختتم بيان دولة الإمارات، أن «المنعطف الذي تمر به منطقتنا يقتضي تكثيف المساعي لمنع تصاعُد التوترات فيها، ويشمل ذلك منع انجرار سوريا في حربٍ إقليمية، وأن نعمل في ذات الوقت على إحراز تقدمٍ نحو إيجاد حلولٍ سلمية للأزمات في المنطقة».

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