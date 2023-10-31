الإمارات ترحب بالتمديد للبعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء المغربية

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن قراراً بالتمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام، وشكرت الولايات المتحدة، بصفتها حامل القلم، وكذلك أعضاء المجلس على انخراطهم البنّاء خلال المفاوضات.

وفي بيان الدولة في مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة أن الإمارات صوتت لصالح هذا القرار لتوازن نصه وشموليته، ولأخذه بعين الاعتبار التطورات المهمة التي طرأت على هذا الملف منذ العام الماضي، ومنها المشاورات غير الرسمية التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا.

وقال البيان الذي نشره موقع البعثة الدائمة، إنَّ القرار يبرز دعم المجلس المستمر لبعثة «مينورسو» وجهود المبعوث الشخصي الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف: «يتعين علينا مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي لتمهيد الطريق أمام إعادة إطلاق المفاوضات، ونرى بأن استئناف صيغة المائدة المستديرة بمشاركة كافة الأطراف سيسهم في كسر الجمود السياسي». وشدد البيان على أنَّ مبادرة الحكم الذاتي التي قدَّمتها المملكة المغربية، والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 بأنها تتسم بالجدية والمصداقية، هي الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وعملي ومتوافق عليه.

وأشار البيان إلى أنَّ تمكين بعثة «مينورسو» من إعادة تموين مواقعها بشكل مستدام، وليس فقط على أساس استثنائي، أمر ضروري لتمكين البعثة من تنفيذ ولايتها بشكل فعال. ونشيد في هذا الصدد، بتعاون المملكة المغربية مع البعثة والتزامها بوقف إطلاق النار.

وشددت على أنه على جبهة «البوليساريو» التعاون بشكل كامل مع البعثة وإزالة القيود التي تؤثر على عمل البعثة، وإعادة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكدت الإمارات دعمها الثابت للمملكة المغربية، وسيادتها على كامل الصحراء المغربية، مشددة على عدم المساس بوحدتها الترابية.

وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة الأمم المتحدة جهودها البنّاءة، من أجل التوصل إلى حل لهذا الوضع المستمر منذ عقود، الأمر الذي سيسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة التي تعاني من تحديات عديدة.

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