وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 50 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل خمسين شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع الثلاثاء.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن الغارة، مشيرا إلى أن العملية نجحت في قتل قيادي في حركة حماس مرتبط بهجمات 7 من اكتوبر في إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إنه استهدف إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكدا "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق".

وبحسب الجيش فإن هذه الضربة "ألحقت أضرارا بقيادة حماس وسيطرتها في المنطقة، بالإضافة إلى قدرتها على توجيه النشاط العسكري ضد جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جميع أنحاء قطاع غزة".

وبحسب البيان فإنه نتيجة لذلك " قُتل عدد كبير من الذين كانوا مع بياري. كما انهارت البنية التحتية تحت الأرض التي تستخدم بعد الضربة".

وقالت وزارة الصحة في غزة "50 شهيدا على الأقل ونحو 150 جريحا والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بمخيم جباليا شمالي القطاع".

وأشارت الى أن "ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها".

وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس التقطت من المستشفى الاندونيسي الى حيث نقل الضحايا، ما لا يقل عن 47 جثة ملفوفة بأكفان بيضاء في باحته.

وتعرّض المخيم "لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات".

وقال أحد سكان المخيم ويدعى راغب عقل إنه سمع انفجار "هز كل جباليا ...زلزال طمر المنازل تحت الأرض وأشلاء وشهداء ومصابين بأعداد ضخمة".

وأضاف "لم أر مثل هذا، ما زال نقل الجثث أطفال ونساء وكبار بالسن" مستمرا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء قبل الغارة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".

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