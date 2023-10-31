الإمارات: ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للاجئين حول العالم

شددت دولة الإمارات على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم، مؤكدة أن هذه المسألة تعد من أولويات السياسية الخارجية للإمارات.



جاء ذلك، في بيـان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون «إحاطة مقدَّمة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين»، ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.



وأكد بيان الدولة الحرص على «إيصال المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً حول العالم، سعياً للتخفيف من معاناتهم، بما في ذلك عبر تيسير وإنشاء جسور جوية». إذ تحرص الإمارات على تسريع توجيه أطنان من المواد الغذائية والطبية فور اندلاع الأزمات، في كل من أوكرانيا والسودان وفلسطين، وكذلك عند وقوع الزلازل والفيضانات في سوريا وتركيا وليبيا وأفغانستان وباكستان هذا العام.

كما تطرق البيان إلى أن «أعداد النازحين حول العالم تتصاعد بشكل مستمر، في الوقت الذي يفتقر فيه العديد منهم للحماية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي بذل جهود مشتركة وعاجلة لدعم النازحين، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين».



وركز بيان الإمارات على المجالات التالية:

«أولاً، يجب ضمان حصول جميع النازحين داخلياً واللاجئين على الخدمات الأساسية بشكل متساوٍ، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء ومياه الشرب، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال الذين يتأثرون بشكل كبير من النزاعات». إذ «يتطلب ذلك تعزيز التنسيق مع الجهات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المعنية والتعاون مع الحكومات المضيفة لهم، لضمان الوصول الآمن للمساعدات الإغاثية».

وأورد البيان في هذا السياق: «التركيز على الأوضاع الكارثية لحوالي مليوني شخص في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع، فحتى قبل الحرب الأخيرة التي تسببت بنزوح ستين بالمئة من المدنيين، كان حوالي ثُلثي السكان من اللاجئين الذين يعيشون ظروفاً صعبة».

وأضاف: «لا يخفى عليكم تدهور الأوضاع خاصة بعد فرض إسرائيل حصاراً كاملاً في التاسع من أكتوبر عبر قطع الكهرباء والمياه ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية إلى غزة، باستثناء بعض الشحنات التي تقل نسبتها عن 4 % إجمالي السلع التي كانت تمر قبل هذه الحرب».

وشدد، في ظل هذه الأوضاع المفزعة، على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل آمن ومستدام.

«ثانياً، يجب حماية اللاجئين من كافة أشكال العنف، خاصة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس عبر وضع برامج وقائية وتوفير مساحات آمنة لهم، مع العمل على بحث السبل لتوفير العودة الآمنة والطوعية والكريمة لهم حين تتوفر الظروف الملائمة لذلك».

وفي السياق، أشار بيان الدولة إلى «محنة لاجئي الروهينجا، فرغم أنها تعد أحد أسوأ الأزمات الإنسانية التي تواجه اللاجئين في العالم، إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الدولي الكافي». داعيةً إلى «تكثيف الجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي لحل أزمة الروهينجا، والاستجابة لأوضاعهم الإنسانية المتردية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة والكريمة إلى وطن يسوده الاستقرار».

وسلط البيان مجدداً، على «أوضاع النازحين واللاجئين في قطاع غزة، حيث يجب وقف الحرب وحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي الذي طال حتى الأماكن التي لجئوا إليها، والذي شمل هذا اليوم قصف حي في مخيم للاجئين في جباليا، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وقوع مئات القتلى والجرحى، وهذا إلى جانب قصف 42 % من مرافق وكالة الأونروا التي تستضيف حوالي 600 ألف نازح، وغيرها من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ما أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص، قرابة 70 % منهم من النساء والأطفال».



وتابع: «نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً، ونطالب إسرائيل بإلغاء أوامرها بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال قطاع غزة إلى جنوبها».

«ثالثاً، يجب التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، لتجنيب الأفراد معاناة النزوح، فضلاً عن كون هذا النهج الوقائي أكثر فاعلية وأقل تكلفةً للمجتمع الدولي. وهذا يعني ضرورة تعزيز التنمية في الدول التي تعاني من نقص الفرص الاقتصادية، إلى جانب العمل على منع النزاعات وحلها سلمياً».

كما أكد بيان الإمارات وجوب «تكثيف الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، حيث من المتوقع أن يصل عدد النازحين حول العالم بسبب هذه الظاهرة إلى أكثر من مليار شخص في عام 2050، وفقاً لمعهد الاقتصاد والسلام. لهذا، فإن وجود استراتيجيات فعالة للتكيف مع التغير المناخي والحد من تداعياته ضروريٌ للتقليل من أعداد النازحين. ونتطلع إلى مواصلة وتعزيز النقاشات المتعلقة بهذا الموضوع خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ستستضيفه دولة الإمارات (نوفمبر الجاري)».

وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين، منهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم وتوفير ظروف معيشية ملائمة للاجئين والنازحين حول العالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز