اللجنة الدولية للتسامح: البحرين تقف مع الإنسان وحقه الإنساني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاروا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ومازال‭ ‬يحصد‭ ‬الإشادات،‭ ‬فقد‭ ‬أنشأته‭ ‬الإرادة‭ ‬السامية‭ ‬ليكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬العالمية‭ ‬الريادية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والتنوع‭ ‬الإنساني،‭ ‬واحترام‭ ‬الحرية‭ ‬الدينية‭ ‬وفتح‭ ‬قنوات‭ ‬إيجابية‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان،‭ ‬والحرص‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬والعنف‭ ‬والكراهية،‭ ‬وقد‭ ‬ترجم‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬الأسس‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية‭ ‬إلى‭ ‬تحركات‭ ‬مؤثرة،‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬هذه‭ ‬الأسس‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بضرورة‭ ‬صون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتقريب‭ ‬الشعوب‭ ‬ونبذ‭ ‬الفرقة‭ ‬ومحاربة‭ ‬كل‭ ‬سلوك‭ ‬غير‭ ‬سويّ،‭ ‬بل‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية،‭ ‬والهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬بجانب‭ ‬التوعية‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التسامح‭ ‬هو‭ ‬خلق‭ ‬أجيال‭ ‬شابة‭ ‬تؤمن‭ ‬بمبدأ‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يجسد‭ ‬في‭ ‬رؤيته‭ ‬ورسالته‭ ‬وأهدافه‭ ‬المبادئ‭ ‬المستخلَصة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬عصورها،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الحضارات‭ ‬والأديان‭ ‬والثقافات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والسلام،‭ ‬مستلهماً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعلان‭ ‬البحرين‭. ‬

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