في لقاء ثقافي تحت عنوان: (أيام من عمري):تاريخ وآثار البحرين تستضيف البروفيسور الحواج مساء اليوم

في لقاء ثقافي تحت عنوان: (أيام من عمري):تاريخ وآثار البحرين تستضيف البروفيسور الحواج مساء اليوم
التاريخ
10/31/2023 7:16:51 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن فعاليات الموسم الثقافي 70 لجمعية تاريخ وآثار البحرين، تستضيف الجمعية مساء اليوم الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج، في لقاء ثقافي تحت عنوان (أيام من عمري)، إذ يسلط اللقاء الثقافي الضوء على التجربة العلمية والأكاديمية للبروفيسور عبدالله الحواج ومرافقتها لتطور تجربة التعليم العالي في مملكة البحرين في العقود الخمسة الأخيرة والتغييرات التي طرأت على مسيرة التعليم العالي وما استجد فيها وما ينتظرها من تحديات وأسئلة عديدة تتوالد من بعضها البعض في هذا السياق. ويحتضن مقر الجمعية في الساعة الثامنة من مساء اليوم اللقاء الثقافي والدعوة عامة للجمهور الكريم.
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