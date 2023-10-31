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في لقاء ثقافي تحت عنوان: (أيام من عمري):تاريخ وآثار البحرين تستضيف البروفيسور الحواج مساء اليوم

10/31/2023 7:16:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬70‭ ‬لجمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين،‭ ‬تستضيف‭ ‬الجمعية‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬ثقافي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬أيام‭ ‬من‭ ‬عمري‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يسلط‭ ‬اللقاء‭ ‬الثقافي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬للبروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬ومرافقتها‭ ‬لتطور‭ ‬تجربة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الخمسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتغييرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وما‭ ‬استجد‭ ‬فيها‭ ‬وما‭ ‬ينتظرها‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬وأسئلة‭ ‬عديدة‭ ‬تتوالد‭ ‬من‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭. ‬ويحتضن‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬اللقاء‭ ‬الثقافي‭ ‬والدعوة‭ ‬عامة‭ ‬للجمهور‭ ‬الكريم‭.‬

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