رجـال أعـمـال وســاسـة إسـرائـيـلـيــــون لنـتـنـيـاهـو: فـشلت.. وعلـيك أن ترحل!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
العربية.نت: بعدما دعا رجال أعمال بارزون وسياسيون في إسرائيل إلى الإطاحة الفورية برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، بسبب ما أسموه فشلا ذريعا للحكومة عقب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، انضمت أسماء أخرى إلى قائمة المنتقدين؛ فقد دعا الرئيس التنفيذي الإسرائيلي لشركة التكنولوجيا «وولك مي» دان أديكا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التنحي، معتبرا أن إخفاقات الأخير لم تأت فقط من هجوم حماس بل من قبل ذلك. وقال أديكا إن على نتنياهو أن يرحل في أسرع وقت ممكن على الرغم من فكرة أنه لا يجوز تبديل القادة أثناء الحرب، مشددا على أن فشل الحكومة في عملها في أعقاب الهجوم يؤكد أن رئيسها ليس مؤهلا للقيادة ويحتاج إلى الرحيل، وفقا لصحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل». كما أضاف أنه بوصفه رئيسا تنفيذيا تقع المسؤولية دائما على عاتقه، ولا يمكنه إلقاء اللوم على المديرين الذين هم أقل منه، وفق قوله.
ولم يكن أديكا الوحيد، فرئيس الحكومة الإسرائيلية يتعرض منذ أسابيع لانتقادات واسعة. وقد هاجمه رؤساء تنفيذيون آخرون لشركات مهمة، بما في ذلك أمنون شاشوا رئيس شركة Mobileye لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، وجويل بار إيل من شركة تراكس، وأوز ألون من شركة هوني بوك، وتوم ليفني رئيس شركة Verbit الذي رأى أن رئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي ووقعت الكارثة في عهده، معتبرا أن نتنياهو منفصل عن الواقع على الأرض ويبحث فقط عمن يتحمل اللوم. وجميع هؤلاء يشعرون بالاستياء بشكل خاص من تغريدة نشرها نتنياهو ألقى باللوم فيها على أجهزة الأمن لفشلها في توقع وقوع الهجمات، التي اعتذر نتنياهو عنها لاحقًا في حملة انتقادات لاذعة.
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