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رجـال أعـمـال وســاسـة إسـرائـيـلـيــــون لنـتـنـيـاهـو: فـشلت.. وعلـيك أن ترحل!

10/31/2023 7:16:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬العربية‭.‬نت‭: ‬بعدما‭ ‬دعا‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬بارزون‭ ‬وسياسيون‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬الإطاحة‭ ‬الفورية‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحكومته،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬أسموه‭ ‬فشلا‭ ‬ذريعا‭ ‬للحكومة‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬انضمت‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المنتقدين؛‭ ‬فقد‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لشركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬‮«‬وولك‭ ‬مي‮»‬‭ ‬دان‭ ‬أديكا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬التنحي،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬إخفاقات‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬أديكا‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تبديل‭ ‬القادة‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬رئيسها‭ ‬ليس‭ ‬مؤهلا‭ ‬للقيادة‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الرحيل،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬بوصفه‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬تقع‭ ‬المسؤولية‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬عاتقه،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنه‭ ‬إلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬المديرين‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬أقل‭ ‬منه،‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬أديكا‭ ‬الوحيد،‭ ‬فرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يتعرض‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬لانتقادات‭ ‬واسعة‭. ‬وقد‭ ‬هاجمه‭ ‬رؤساء‭ ‬تنفيذيون‭ ‬آخرون‭ ‬لشركات‭ ‬مهمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أمنون‭ ‬شاشوا‭ ‬رئيس‭ ‬شركة Mobileye لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، وجويل بار إيل من شركة تراكس، وأوز ألون من شركة هوني بوك، وتوم ليفني رئيس شركة Verbit الذي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬هو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ووقعت‭ ‬الكارثة‭ ‬في‭ ‬عهده،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ويبحث‭ ‬فقط‭ ‬عمن‭ ‬يتحمل‭ ‬اللوم‭. ‬وجميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬يشعرون‭ ‬بالاستياء‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬تغريدة‭ ‬نشرها‭ ‬نتنياهو‭ ‬ألقى‭ ‬باللوم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬لفشلها‭ ‬في‭ ‬توقع‭ ‬وقوع‭ ‬الهجمات،‭ ‬التي‭ ‬اعتذر‭ ‬نتنياهو‭ ‬عنها‭ ‬لاحقًا‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭.‬

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