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طبيب نرويجي يفند كذبة إسرائيل باستخدام المقاومة لمستشفى الشفاء

10/31/2023 7:16:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أدلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النرويجي‭ ‬مادس‭ ‬جيلبرت‭ ‬بشهادة‭ ‬تكذب‭ ‬رواية‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬النرويجي‭ ‬‮«‬أعمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬وما‭ ‬من‭ ‬دليل‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬نتنياهو‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سمعنا‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬منذ‭ ‬2009‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬أرنا‭ ‬ذلك‭ ‬منوها‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬لديه‭ ‬صور‭ ‬وأفلام‭ ‬أشعة‭ ‬سينية‭ ‬لكل‭ ‬غزة‭ ‬وكل‭ ‬الأنفاق‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭.‬

وتابع‭ ‬الطبيب،‭ ‬سأطلب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬الأدلة‭ ‬والبراهين‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مركز‭ ‬سيطرة،‭ ‬وقيادة‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬تم‭ ‬تهديدهم‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬لمغادرة‭ ‬المستشفى،‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2014،‭ ‬لأن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬كانوا‭ ‬سيقصفون‭ ‬المستشفى،‭ ‬بحجة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭.‬

وقال‭ ‬مادس‭ ‬جيلبرت‭ ‬‮«‬أعمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬مزدحمة‭ ‬للغاية،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬التجول‭ ‬بحرية‭ ‬التقط‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات،‭ ‬وكنت‭ ‬أنام‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬خلال‭ ‬القصف،‭ ‬ولم‭ ‬يتحكم‭ ‬فيما‭ ‬أقوم‭ ‬به‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬كان‭ ‬يحدد‭ ‬كيف‭ ‬أتجول‭ ‬أو‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬التوثيقية‭ ‬التي‭ ‬قمت‭ ‬بها‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬الطبيب‭ ‬النرويجي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬نتنياهو‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مركز‭ ‬للقيادة‭ ‬أرنا‭ ‬ذلك،‭ ‬لديكم‭ ‬صور‭ ‬وأفلام‭ ‬أشعة‭ ‬سينية‭ ‬لكل‭ ‬غزة‭ ‬وكل‭ ‬الأنفاق‭ ‬وكل‭ ‬شيء‮»‬،‭ ‬متسائلا‭ ‬لماذا‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬التهديدات،‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬مركزا‭ ‬للقيادة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وقام‭ ‬الطبيب‭ ‬النرويجي‭ ‬بوضع‭ ‬عدة‭ ‬نقاط‭ ‬للدلالة‭ ‬على‭ ‬كذب‭ ‬رواية‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬مركزا‭ ‬للقيادة‭.‬

الأول،‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬عسكري‭ ‬فلن‭ ‬أعمل‭ ‬هناك،‭ ‬لأني‭ ‬ألتزم‭ ‬باتفاقية‭ ‬جنيف‭.‬

الثاني،‭ ‬إذا‭ ‬ادعى‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هدف‭ ‬مدني‭ ‬عسكري‭ ‬مختلط،‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬مدني‭ ‬حيث‭ ‬يتجمع‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬هناك‭ ‬ويعالج‭ ‬2000‭ ‬مريض،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬هدف‭ ‬مدني‭ ‬عسكري‭ ‬مختلط،‭ ‬فإن‭ ‬الاحتياطات‭ ‬المدنية‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬على‭ ‬الجيش‭.‬

ووفقا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬‮«‬جنيف‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬وظائف‭ ‬عسكرية‭ ‬واضحة‭ ‬جدا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الترهيب‭ ‬الهائل‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأضاف،‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تهديدهم‭ ‬بالمنشورات‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬والمروحيات،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تهديدهم‭ ‬بالمكالمات‭ ‬الهاتفية،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬مهددون‭ ‬كما‭ ‬تعلمون‮»‬‭.‬

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