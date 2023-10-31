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رئيس اتحاد الدراجات أشاد برعاية سموه..اليوم انطلاق طواف ناصر بن حمد للهواة للدراجات الهوائية

10/31/2023 7:16:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬طواف‭ ‬سموه‭ ‬للهواة‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬الطواف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭.‬

ويأتي‭ ‬الطواف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬انجازات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ووصول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الدراجين‭ ‬الهواة‭ ‬وإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الممارسين‭ ‬لها‭.‬

ويهدف‭ ‬الطواف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬جمال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومعالمها‭ ‬المتميزة‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬المراحل‭ ‬ستشهد‭ ‬تنوع‭ ‬في‭ ‬الانطلاقات‭ ‬والأماكن‭ ‬وستجوب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مردود‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬

وعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بالفعالية‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬للطواف،‭ ‬مبينا‭ ‬بأن‭ ‬سموه‭ ‬الملهم‭ ‬والقائد‭ ‬لكافة‭ ‬الرياضيين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للهواة‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يتشرف‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتنظيمها‭ ‬وحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬ستكون‭ ‬مغايرة‭ ‬عن‭ ‬النسختين‭ ‬السابقتين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيارة‭ ‬المشاركين‭ ‬والمتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬أشد‭ ‬قوة‭ ‬ومستويات‭ ‬مرتفعة،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬واحدة‭ ‬يؤكد‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الطواف‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية،‭ ‬ومشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬مرحلة‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬النجاح‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬الطواف‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬تنظيمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬النواحي‭ ‬وتحقيق‭ ‬كامل‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وتحدث‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬فخورة‭ ‬بتواجدها‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للهواة،‭ ‬مبينا‭ ‬بأن‭ ‬الطواف‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بين‭ ‬الجميع،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الرائد‭ ‬أحمد‭ ‬الأحمد‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬جاهزة‭ ‬لتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬للطواف،‭ ‬مبينا‭ ‬بأن‭ ‬الجميع‭ ‬سيعمل‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭.‬


برنامج‭ ‬حافل

سيقام‭ ‬الطواف‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬4‭ ‬أيام،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

‭* ‬ المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ستقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬الكشافة‭ ‬إلى‭ ‬دوار‭ ‬فندق‭ ‬جميرا‭ ‬لمسافة‭ ‬6‭ ‬كيلومترات‭.‬

‭*‬ ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭ ‬لمسافة‭ ‬65‭ ‬كيلومترا‭.‬

‭* ‬ المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬الجمعة‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬لمسافة‭ ‬155‭ ‬مترا‭ ‬ومرورا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭.‬

‭*‬ المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬السبت‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ (‬الزلاق‭) ‬لمسافة‭ ‬80‭ ‬كم،‭ ‬وأيضاً‭ ‬سباق‭ ‬السيدات‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭.‬


الفئات‭ ‬المشاركة

وسيشهد‭ ‬الطواف‭ ‬مشاركة‭ ‬عدة‭ ‬فئات،‭ ‬منها‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬والتي‭ ‬تنقسم‭ ‬إلى‭ ‬فئتين،‭ ‬الأولى‭ ‬للفرق‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الهواة‭ ‬فقط،‭ ‬والفئة‭ ‬الثانية‭ ‬الخليجيين‭ ‬ولاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬المقيمين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭)‬،‭ ‬وفئة‭ ‬السيدات‭: ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬للبحرينيات‭ ‬الهواة‭ ‬فقط،‭ ‬والفئة‭ ‬الثانية‭ ‬الخليجيات‭ ‬ولاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬المقيمات‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬


حكام‭ ‬الطواف

وسيقود‭ ‬الطواف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الحكام،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬الحكمان‭ ‬سيف‭ ‬سرور‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحوسني،‭ ‬ومن‭ ‬البحرين‭ ‬عادل‭ ‬شملان‭ ‬مبارك‭ (‬حكم‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭) ‬والحكام‭ ‬جاسم‭ ‬منصور،‭ ‬وجمال‭ ‬شاهين،‭ ‬وعلي‭ ‬جابر،‭ ‬وجاسم‭ ‬جواد،‭ ‬وسيدمرتضى‭ ‬الموسوي،‭ ‬وطارق‭ ‬حسن،‭ ‬وعبدالرضا‭ ‬سلمان،‭ ‬وحسن‭ ‬جاسم،‭ ‬وعلي‭ ‬أحمد،‭ ‬ونوح‭ ‬علي،‭ ‬وعادل‭ ‬مرهون‭.‬

الاجتماع‭ ‬الفني

وعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬بحضور‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬والحكام‭ ‬وممثلي‭ ‬الفرق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬المشاركين‭ ‬رسميا‭ ‬وتسليم‭ ‬الأرقام‭.‬


الداعمون‭ ‬والمساهمون

ويحظى‭ ‬الطواف‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وشركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬بدعم‭ ‬ومساهمة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬والداعمين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين،‭ ‬وفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬ GWM
‬للسيارات‭.‬

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