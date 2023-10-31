رئيس اتحاد الدراجات أشاد برعاية سموه..اليوم انطلاق طواف ناصر بن حمد للهواة للدراجات الهوائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، ينطلق اليوم طواف سموه للهواة للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة بتنظيم من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون مع شركة فعاليات، حيث سيقام الطواف خلال الفترة من 1 حتى 4 نوفمبر الحالي.
ويأتي الطواف في إطار حرص سموه على مواصلة مسيرة رياضة الدراجات الهوائية في اكتشاف مواهب جديدة من شأنها مواصلة ارتقاء رياضة الدراجات التي سجلت انجازات متعددة في الفترة الماضية، ووصول عدد من الدراجين إلى عالم الاحتراف، إضافة إلى دعم الدراجين الهواة وإبراز قدراتهم الفنية وتعزيز ثقافة ركوب الدراجات الهوائية لدى المجتمع من أجل توسيع قاعدة الممارسين لها.
ويهدف الطواف إلى إبراز جمال مملكة البحرين ومعالمها المتميزة خصوصا أن المراحل ستشهد تنوع في الانطلاقات والأماكن وستجوب العديد من الشوارع الرئيسية، وتعزيز مردود هذه الرياضة الإيجابي على الصحة العامة.
وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفعالية حيث أعرب الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعاية ودعم سموه للطواف، مبينا بأن سموه الملهم والقائد لكافة الرياضيين.
وأوضح أن طواف ناصر بن حمد للهواة للدراجات الهوائية، يعتبر من الفعاليات التي يتشرف الاتحاد بتنظيمها وحقق العديد من المكاسب في النسختين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة ستكون مغايرة عن النسختين السابقتين في ظل زيارة المشاركين والمتوقع أن يشهد منافسة أشد قوة ومستويات مرتفعة، مبينا إلى أن تجمع الشباب الخليجي تحت قبة واحدة يؤكد النجاحات التي حققها الطواف في النسخ الماضية، ومشيرا إلى أن زيادة مرحلة له أثر كبير على مواصلة النجاح.
وأشار إلى أن الاتحاد حريص بالتعاون مع فعاليات على إخراج الطواف بأفضل صورة تنظيمية من مختلف النواحي وتحقيق كامل الأهداف المرجوة، متمنيا لكافة المشاركين التوفيق والنجاح.
وتحدث الشيخ خليفة آل خليفة ممثل شركة بتلكو في المؤتمر الصحفي، حيث أكد أن الشركة فخورة بتواجدها الدائم في طواف ناصر بن حمد للهواة، مبينا بأن الطواف يعزز من القيم الرياضية والاجتماعية بين الجميع، ومتمنيا التوفيق لكافة المشاركين. كما أكد الرائد أحمد الأحمد ممثل وزارة الداخلية أن إدارة المرور جاهزة لتنظيم حركة السير للطواف، مبينا بأن الجميع سيعمل يدا بيد من أجل تحقيق كامل النجاح.
برنامج حافل
سيقام الطواف على مدار 4 أيام، على النحو الآتي:
* المرحلة الأولى ستقام اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 في منطقة بلاج الجزائر من مقر الكشافة إلى دوار فندق جميرا لمسافة 6 كيلومترات.
* المرحلة الثانية الخميس 2 نوفمبر 2023 في منطقة الصخير لمسافة 65 كيلومترا.
* المرحلة الثالثة الجمعة 3 نوفمبر 2023 في العاصمة المنامة لمسافة 155 مترا ومرورا بعدد من معالم البحرين في مختلف المحافظات.
* المرحلة الرابعة السبت 4 نوفمبر 2023 في منطقة بلاج الجزائر (الزلاق) لمسافة 80 كم، وأيضاً سباق السيدات لمسافة 40 كم.
الفئات المشاركة
وسيشهد الطواف مشاركة عدة فئات، منها فئة الرجال والتي تنقسم إلى فئتين، الأولى للفرق للبحرينيين الهواة فقط، والفئة الثانية الخليجيين ولاعبي المنتخب البحريني مع المقيمين الأجانب في البحرين (الفئة المفتوحة)، وفئة السيدات: الفئة الأولى للبحرينيات الهواة فقط، والفئة الثانية الخليجيات ولاعبات المنتخب البحريني مع المقيمات الأجانب في البحرين.
حكام الطواف
وسيقود الطواف نخبة من الحكام، فقد وصل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الحكمان سيف سرور وعبدالله الحوسني، ومن البحرين عادل شملان مبارك (حكم دراجة نارية) والحكام جاسم منصور، وجمال شاهين، وعلي جابر، وجاسم جواد، وسيدمرتضى الموسوي، وطارق حسن، وعبدالرضا سلمان، وحسن جاسم، وعلي أحمد، ونوح علي، وعادل مرهون.
الاجتماع الفني
وعقد الاجتماع الفني بحضور اللجنة الفنية والحكام وممثلي الفرق، حيث تم تسجيل المشاركين رسميا وتسليم الأرقام.
الداعمون والمساهمون
ويحظى الطواف الذي ينظمه الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وشركة فعاليات، بدعم ومساهمة من الهيئة العامة للرياضة، وشركة بابكو، وشركة البحرين السلكية واللاسلكية «بتلكو»، وشركة طيران الخليج، والداعمين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومستشفى رويال البحرين، وفريق فيكتوريوس البحرين، وشركة GWM
للسيارات.
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