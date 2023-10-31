حصاد الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتازالنجمة والخالدية يتعثران أمام جرأة سترة وصحوة المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
شهدت الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، انتفاضة فرق القاع على فرق المقدمة، ما أسفر عن نتائج مثيرة ومفاجأة صاحبها تغيير كبير في سلم الترتيب على صعيد 8 فرق، وقد تصب هذه النتائج في مصلحة فريق الرفاع الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الشباب يوم الخميس المقبل.
صحوة المنامة تفاجئ الخالدية
قد تكون النقطة التي تحصل عليها الفريق أمام الخالدية هي بداية الصحوة لفريق المنامة، وخصوصًا أنه قدم مستوى عاليا وشكلّ تهديدًا كبيرًا على صدارة المنافس من خلال الفرص التي شكلها على مرمى الخالدية، لكنه لم يوفق في اقتناص إحداها، وفي المقابل، عانى الخالدية كثيرًا في هذه المباراة، ورغم الفروقات والإمكانات الفنية التي تصب لصالحه إلا أن الحلول الهجومية لهز الشباك غابت عنه كما كانت في المباريات السابقة. هذه النقطة تعتبر تعثرًا للخالدية باعتبار أنه لم يتمكن من الانفراد بالصدارة، وقد تغيب عنه لصالح الرفاع الذي يمتلك مباراة مؤجلة ويقبع خلفه بالنقاط.
النجمة يتعثر أمام جرأة سترة
خرج فريق النجمة بنتيجة التعادل بعدما كان «قاب قوسين أو أدنى» من تذوق الخسارة الأولى له في المسابقة على يد سترة بعدما تعادل معه في الوقت القاتل (1/1). أداء الفريق لم يكن بذات الفعالية المعهودة، بل كان فريق سترة هو الأفضل والأكثر جرأة ورغبة في هز الشباك، ونجح في واحدة وأضاع فرصًا أخرى. هذه النتيجة أبقت سترة على مركزه قبل الأخير، فيما أبقت النجمة على مركز الوصيف بفارق نقطتين عن المتصدر وقد يتراجع للمركز الثالث بحسب النتائج المقبلة.
الرفاع حقق المهم أمام الحالة
فريق الرفاع حقق المهم في مباراة الحالة بالخروج منتصرًا (1/2) والنقاط الثلاث التي جعلته يصعد للمركز الثالث. السماوي استحوذ على الكرة في غالبية المجريات لكن دون جدوى، وقد صحا بعد تخلفه بهدف عبر تسجيلهم هدفين في دقيقتين ويخرجون منتصرين. الحالة قدم مباراة عالية ومفاجأة لمنافسه وتقدم بالنتيجة ولكن عابه عدم استغلال الفرص لهز الشباك التي تكفل له الفوز.
الشباب يتقدم والمحرق يتراجع
قدم فريق الشباب مباراة بطولية لا تنسى، بعدما أطاح بفريق المحرق في ملعبه وبين جمهوره (2/3). الماروني ظهر بمستوى عالٍ للغاية على مدار 90 دقيقة رغم اهتزازه مطلع الشوط الثاني ولكنه استحق الخروج بالنقاط الثلاث للمرة الثانية دفعته للأمام في سلم الترتيب. وفي المقابل المحرق، واصل التراجع على صعيد الأداء الفني وأيضًا في ترتيب الدوري، حيث بدا بشكل قوي بالشوط الثاني إلا أنه لم يكن متزن ليخرج خاسرًا للمرة الثانية.
الحد لا يبالي والرفاع الشرقي يعاني
على رغم تقدم الرفاع الشرقي بهدف قبل انتهاء المباراة بـ 30 دقيقة، إلا أن فريق الحد لم يهتز وخرج منتصرًا (1/3) في مباراة قدم فيها الحد مباراة كبيرة المستوى نال على إثرها نقاط الانتصار للمرة الثانية على التوالي ليتقدم للمنطقة الأمامية، أما الرفاع الشرقي فقد وضح عليه المعاناة الفنية وهي الخسارة الثانية على التوالي وبات يبتعد تدريجيًا عن فرق الصدارة.
أخيرًا.. الأهلي والبسيتين
رفض فريقا الأهلي والبسيتين الخروج من موقعتهما فائزين أو خاسرين، ليكتفيا بنتيجة التعادل (2/2)، وهي نتيجة خاسرة لكلاهما وخصوصًا أن الفرصة كانت مؤاتية لأحدهما لحصد النقاط الثلاث. البسيتين نجح في مناسبتين من التقدم ولكنه لم يحسن التعامل في الحفاظ على ذلك وخصوصًا بعد الهدف الثاني، حيث تلقى هدف التعديل بعد 4 دقائق فقط. والأهلي قبل تحقيقه للهدفين، افتقد للحلول الهجومية بصورة غريبة، ولا يتحرك لاعبيه بمسؤولية نحو مرمى الخصم إلا بعدما تهتز شباكه.
صدارة الهدافين للبرازيلي كوستا
بتسجيله هدف التعديل لفريقه أمام سترة، واصل مهاجم النجمة البرازيلي جونينهو صدارة الهدافين برصيد (6 أهداف)، وسط ملاحقة من نجم الرفاع كميل الأسود الذي سجل هو الآخر هدفًا لفريقه أمام الحالة ليصبح رصيده (5 أهداف)، ولاعب الأهلي عبدالحشاش (5 أهداف)، لاعب الخالدية دومينيك، لاعبا المنامة مهدي عبدالجبار وإبراهيم الختال (3 أهداف) لكل منهم.
هدفيّ روبنسون وجمال «الأجمل»
انحصر هدف لاعب البسيتين روبنسون في مرمى الأهلي، وهدف لاعب الأهلي جمال راشد في مرمى البسيتين، في خانة «الأجمل» من بين الأهداف التي سجلت وقوامها 18 هدفًا. روبنسون سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة سكنت سقف المرمى. وجمال راشد نفذّ كرة ثابتة من زاوية صعبة بشكل احترافي عانقت الشباك.
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