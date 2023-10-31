Wednesday, 01 November 2023 05:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصاد الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتازالنجمة والخالدية يتعثران أمام جرأة سترة وصحوة المنامة

10/31/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد


شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬انتفاضة‭ ‬فرق‭ ‬القاع‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬مثيرة‭ ‬ومفاجأة‭ ‬صاحبها‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬8‭ ‬فرق،‭ ‬وقد‭ ‬تصب‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬


صحوة‭ ‬المنامة‭ ‬تفاجئ‭ ‬الخالدية

قد‭ ‬تكون‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬هي‭ ‬بداية‭ ‬الصحوة‭ ‬لفريق‭ ‬المنامة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬وشكلّ‭ ‬تهديدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الخالدية،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬في‭ ‬اقتناص‭ ‬إحداها،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬عانى‭ ‬الخالدية‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬ورغم‭ ‬الفروقات‭ ‬والإمكانات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالحه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭. ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬تعتبر‭ ‬تعثرًا‭ ‬للخالدية‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الانفراد‭ ‬بالصدارة،‭ ‬وقد‭ ‬تغيب‭ ‬عنه‭ ‬لصالح‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬ويقبع‭ ‬خلفه‭ ‬بالنقاط‭.‬


النجمة‭ ‬يتعثر‭ ‬أمام‭ ‬جرأة‭ ‬سترة

خرج‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‮»‬‭ ‬من‭ ‬تذوق‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬سترة‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ (‬1/1‭). ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بذات‭ ‬الفعالية‭ ‬المعهودة،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬والأكثر‭ ‬جرأة‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬وأضاع‭ ‬فرصًا‭ ‬أخرى‭. ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أبقت‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬فيما‭ ‬أبقت‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الوصيف‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬وقد‭ ‬يتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بحسب‭ ‬النتائج‭ ‬المقبلة‭.‬


الرفاع‭ ‬حقق‭ ‬المهم‭ ‬أمام‭ ‬الحالة

فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬حقق‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الحالة‭ ‬بالخروج‭ ‬منتصرًا‭ (‬1/2‭) ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يصعد‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭. ‬السماوي‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬المجريات‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬وقد‭ ‬صحا‭ ‬بعد‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬عبر‭ ‬تسجيلهم‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬دقيقتين‭ ‬ويخرجون‭ ‬منتصرين‭. ‬الحالة‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬عالية‭ ‬ومفاجأة‭ ‬لمنافسه‭ ‬وتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ولكن‭ ‬عابه‭ ‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬له‭ ‬الفوز‭.‬


الشباب‭ ‬يتقدم‭ ‬والمحرق‭ ‬يتراجع

قدم‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مباراة‭ ‬بطولية‭ ‬لا‭ ‬تنسى،‭ ‬بعدما‭ ‬أطاح‭ ‬بفريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ (‬2/3‭). ‬الماروني‭ ‬ظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬رغم‭ ‬اهتزازه‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ولكنه‭ ‬استحق‭ ‬الخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬دفعته‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬المحرق،‭ ‬واصل‭ ‬التراجع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬وأيضًا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متزن‭ ‬ليخرج‭ ‬خاسرًا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭.‬


الحد‭ ‬لا‭ ‬يبالي‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يعاني

على‭ ‬رغم‭ ‬تقدم‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بهدف‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بـ‭ ‬30‭ ‬دقيقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬لم‭ ‬يهتز‭ ‬وخرج‭ ‬منتصرًا‭ (‬1/3‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬الحد‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬المستوى‭ ‬نال‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬نقاط‭ ‬الانتصار‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليتقدم‭ ‬للمنطقة‭ ‬الأمامية،‭ ‬أما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬فقد‭ ‬وضح‭ ‬عليه‭ ‬المعاناة‭ ‬الفنية‭ ‬وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وبات‭ ‬يبتعد‭ ‬تدريجيًا‭ ‬عن‭ ‬فرق‭ ‬الصدارة‭.‬


أخيرًا‭.. ‬الأهلي‭ ‬والبسيتين

رفض‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬والبسيتين‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬موقعتهما‭ ‬فائزين‭ ‬أو‭ ‬خاسرين،‭ ‬ليكتفيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬2/2‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬خاسرة‭ ‬لكلاهما‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬كانت‭ ‬مؤاتية‭ ‬لأحدهما‭ ‬لحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭. ‬البسيتين‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يحسن‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭. ‬والأهلي‭ ‬قبل‭ ‬تحقيقه‭ ‬للهدفين،‭ ‬افتقد‭ ‬للحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬بصورة‭ ‬غريبة،‭ ‬ولا‭ ‬يتحرك‭ ‬لاعبيه‭ ‬بمسؤولية‭ ‬نحو‭ ‬مرمى‭ ‬الخصم‭ ‬إلا‭ ‬بعدما‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭.‬


صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬للبرازيلي‭ ‬كوستا

بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬سترة،‭ ‬واصل‭ ‬مهاجم‭ ‬النجمة‭ ‬البرازيلي‭ ‬جونينهو‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وسط‭ ‬ملاحقة‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬الرفاع‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬هدفًا‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ولاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬عبدالحشاش‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الخالدية‭ ‬دومينيك،‭ ‬لاعبا‭ ‬المنامة‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬3‭ ‬أهداف‭) ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬


‭ ‬هدفيّ‭ ‬روبنسون‭ ‬وجمال‭ ‬‮«‬الأجمل‮»‬

انحصر‭ ‬هدف‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬روبنسون‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الأهلي،‭ ‬وهدف‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬البسيتين،‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬‮«‬الأجمل‮»‬‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬وقوامها‭ ‬18‭ ‬هدفًا‭. ‬روبنسون‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬صاروخية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬سكنت‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭. ‬وجمال‭ ‬راشد‭ ‬نفذّ‭ ‬كرة‭ ‬ثابتة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬صعبة‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬عانقت‭ ‬الشباك‭.‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث