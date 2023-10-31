حصاد الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتازالنجمة والخالدية يتعثران أمام جرأة سترة وصحوة المنامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬انتفاضة‭ ‬فرق‭ ‬القاع‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬مثيرة‭ ‬ومفاجأة‭ ‬صاحبها‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬8‭ ‬فرق،‭ ‬وقد‭ ‬تصب‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

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صحوة‭ ‬المنامة‭ ‬تفاجئ‭ ‬الخالدية

قد‭ ‬تكون‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬هي‭ ‬بداية‭ ‬الصحوة‭ ‬لفريق‭ ‬المنامة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬عاليا‭ ‬وشكلّ‭ ‬تهديدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الخالدية،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬في‭ ‬اقتناص‭ ‬إحداها،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬عانى‭ ‬الخالدية‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬ورغم‭ ‬الفروقات‭ ‬والإمكانات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالحه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭. ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬تعتبر‭ ‬تعثرًا‭ ‬للخالدية‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الانفراد‭ ‬بالصدارة،‭ ‬وقد‭ ‬تغيب‭ ‬عنه‭ ‬لصالح‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬ويقبع‭ ‬خلفه‭ ‬بالنقاط‭.‬

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النجمة‭ ‬يتعثر‭ ‬أمام‭ ‬جرأة‭ ‬سترة

خرج‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‮»‬‭ ‬من‭ ‬تذوق‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬سترة‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ (‬1/1‭). ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بذات‭ ‬الفعالية‭ ‬المعهودة،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬والأكثر‭ ‬جرأة‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬وأضاع‭ ‬فرصًا‭ ‬أخرى‭. ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أبقت‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬فيما‭ ‬أبقت‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الوصيف‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬وقد‭ ‬يتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بحسب‭ ‬النتائج‭ ‬المقبلة‭.‬

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الرفاع‭ ‬حقق‭ ‬المهم‭ ‬أمام‭ ‬الحالة

فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬حقق‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الحالة‭ ‬بالخروج‭ ‬منتصرًا‭ (‬1/2‭) ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يصعد‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭. ‬السماوي‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬المجريات‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬وقد‭ ‬صحا‭ ‬بعد‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬عبر‭ ‬تسجيلهم‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬دقيقتين‭ ‬ويخرجون‭ ‬منتصرين‭. ‬الحالة‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬عالية‭ ‬ومفاجأة‭ ‬لمنافسه‭ ‬وتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ولكن‭ ‬عابه‭ ‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬له‭ ‬الفوز‭.‬

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الشباب‭ ‬يتقدم‭ ‬والمحرق‭ ‬يتراجع

قدم‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مباراة‭ ‬بطولية‭ ‬لا‭ ‬تنسى،‭ ‬بعدما‭ ‬أطاح‭ ‬بفريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ (‬2/3‭). ‬الماروني‭ ‬ظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬رغم‭ ‬اهتزازه‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ولكنه‭ ‬استحق‭ ‬الخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬دفعته‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬المحرق،‭ ‬واصل‭ ‬التراجع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬وأيضًا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متزن‭ ‬ليخرج‭ ‬خاسرًا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭.‬

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الحد‭ ‬لا‭ ‬يبالي‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يعاني

على‭ ‬رغم‭ ‬تقدم‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بهدف‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بـ‭ ‬30‭ ‬دقيقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬لم‭ ‬يهتز‭ ‬وخرج‭ ‬منتصرًا‭ (‬1/3‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬الحد‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬المستوى‭ ‬نال‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬نقاط‭ ‬الانتصار‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليتقدم‭ ‬للمنطقة‭ ‬الأمامية،‭ ‬أما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬فقد‭ ‬وضح‭ ‬عليه‭ ‬المعاناة‭ ‬الفنية‭ ‬وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وبات‭ ‬يبتعد‭ ‬تدريجيًا‭ ‬عن‭ ‬فرق‭ ‬الصدارة‭.‬

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أخيرًا‭.. ‬الأهلي‭ ‬والبسيتين

رفض‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬والبسيتين‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬موقعتهما‭ ‬فائزين‭ ‬أو‭ ‬خاسرين،‭ ‬ليكتفيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬2/2‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬خاسرة‭ ‬لكلاهما‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬كانت‭ ‬مؤاتية‭ ‬لأحدهما‭ ‬لحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭. ‬البسيتين‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يحسن‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭. ‬والأهلي‭ ‬قبل‭ ‬تحقيقه‭ ‬للهدفين،‭ ‬افتقد‭ ‬للحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬بصورة‭ ‬غريبة،‭ ‬ولا‭ ‬يتحرك‭ ‬لاعبيه‭ ‬بمسؤولية‭ ‬نحو‭ ‬مرمى‭ ‬الخصم‭ ‬إلا‭ ‬بعدما‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭.‬

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صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬للبرازيلي‭ ‬كوستا

بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬سترة،‭ ‬واصل‭ ‬مهاجم‭ ‬النجمة‭ ‬البرازيلي‭ ‬جونينهو‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وسط‭ ‬ملاحقة‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬الرفاع‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬هدفًا‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ولاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬عبدالحشاش‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الخالدية‭ ‬دومينيك،‭ ‬لاعبا‭ ‬المنامة‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬3‭ ‬أهداف‭) ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

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‭ ‬هدفيّ‭ ‬روبنسون‭ ‬وجمال‭ ‬‮«‬الأجمل‮»‬

انحصر‭ ‬هدف‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬روبنسون‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الأهلي،‭ ‬وهدف‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬البسيتين،‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬‮«‬الأجمل‮»‬‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬وقوامها‭ ‬18‭ ‬هدفًا‭. ‬روبنسون‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬صاروخية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬سكنت‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭. ‬وجمال‭ ‬راشد‭ ‬نفذّ‭ ‬كرة‭ ‬ثابتة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬صعبة‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬عانقت‭ ‬الشباك‭.‬