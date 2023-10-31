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فولفسبورغ يقصي لايبزيغ حامل اللقب مبكرًا

10/31/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ودّع‭ ‬لايبزيغ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬إثر‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬بنتيجة‭ ‬1-0‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأحرز‭ ‬التشيكي‭ ‬فاكلاف‭ ‬سيرني‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لمصلحة‭ ‬فولفسبورغ‭ (‬14‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬طرد‭ ‬الدنماركي‭ ‬يوسف‭ ‬بولسن‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لايبزيغ‭ ‬لنيله‭ ‬بطاقتين‭ ‬صفراويين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭.‬

وألحق‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬الكرواتي‭ ‬نيكو‭ ‬كوفاتش‭ ‬والذي‭ ‬قاد‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬بلايبزيغ‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويحتل‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬ثالث‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الـ«بوندسليغا‮»‬،‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭. ‬كما‭ ‬انّه‭ ‬يملك‭ ‬حظوظًا‭ ‬كبيرة‭ ‬للتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭.‬

وكان‭ ‬لايبزيغ‭ ‬تُوج‭ ‬بلقب‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬النهائي‭ ‬ايضاً‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

وفي‭ ‬نتيجة‭ ‬أخرى‭ ‬مفاجئة،‭ ‬أقصى‭ ‬هومبورغ‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬نظيره‭ ‬غرويثر‭ ‬فورث‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬رابع‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬وسانت‭ ‬باولي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬شالكه‭ ‬2‭-‬1‭.‬

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