فولفسبورغ يقصي لايبزيغ حامل اللقب مبكرًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين – (أ ف ب): ودّع لايبزيغ حامل اللقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الثاني إثر خسارته امام مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 1-0 أمس الثلاثاء.
وأحرز التشيكي فاكلاف سيرني هدف الفوز لمصلحة فولفسبورغ (14)، في مباراة شهدت طرد الدنماركي يوسف بولسن من جانب لايبزيغ لنيله بطاقتين صفراويين في الدقيقة 56.
وألحق فولفسبورغ الذي يشرف عليه الكرواتي نيكو كوفاتش والذي قاد آينتراخت فرانكفورت الى لقب المسابقة عام 2018، الخسارة الاولى بلايبزيغ بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.
ويحتل لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي في الـ«بوندسليغا»، المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر. كما انّه يملك حظوظًا كبيرة للتأهل الى الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة.
وكان لايبزيغ تُوج بلقب الكأس في الموسمين الماضيين بعدما كان قد بلغ النهائي ايضاً عام 2021 قبل ان يخسر من بوروسيا دورتموند.
وفي نتيجة أخرى مفاجئة، أقصى هومبورغ من الدرجة الرابعة نظيره غرويثر فورث من الدرجة الثانية بفوزه عليه 2-1.
كما تأهل شتوتغارت الى الدور الثالث بتغلبه على أونيون برلين رابع الدوري الموسم الماضي بنتيجة 1-0، وسانت باولي بفوزه على شالكه 2-1.
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