Wednesday, 01 November 2023 05:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورتموند يرغب في تحقيق أفضل النتائج بكأس ألمانيا

10/31/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دورتموند‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرغب‭ ‬فريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬دور‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬ولكنه‭ ‬لن‭ ‬يستهين‭ ‬بهوفنهايم‭ ‬حينما‭ ‬يلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هوفنهايم‭ ‬فاز‭ ‬بكل‭ ‬مبارياته‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬طموح‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الكأس‭. ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نصعد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الفائز‭ ‬مستمر‭. ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬هناك‭ ‬فريق‭ ‬لن‭ ‬يكمل‭ ‬المسابقة‭. ‬سنستعد‭ ‬بدقة‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬وسنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬محلية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬3‭/‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ولكن‭ ‬هوفنهايم‭ ‬يقابل‭ ‬دورتموند‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬ومباراة‭ ‬بالدور‭ ‬الأول‭ ‬بكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬لوبيك،‭ ‬الناشط‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثالثة‭.‬

وقال‭ ‬ترزيتش‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بصعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬وبقوة‭ ‬فريق‭ ‬هوفنهايم‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭. ‬الأمر‭ ‬متعلق‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬حواسنا‭ ‬أكثر‭ ‬يقظة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ترزيتش‭ ‬أن‭ ‬دورتموند‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬بالبوندسليجا‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الظروف‭ ‬بأكملها‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالتفكير‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬باستثناء‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬ترزيتش‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بعملية‭ ‬التدوير‭ ‬لمنح‭ ‬بعض‭ ‬اللاعب‭ ‬راحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬المزدحمة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬سيكون‭ ‬مكتملا،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬ماتس‭ ‬هوميلز‭ ‬جاهزا‭ ‬للعب،‭ ‬وأيضا‭ ‬الحارس‭ ‬جريجو‭ ‬كوبيل،‭ ‬الذي‭ ‬تأكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الأنف‭ ‬ولكن‭ ‬مجرد‭ ‬كدمة‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬فرانكفورت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث