دورتموند يرغب في تحقيق أفضل النتائج بكأس ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دورتموند‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرغب‭ ‬فريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬دور‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬ولكنه‭ ‬لن‭ ‬يستهين‭ ‬بهوفنهايم‭ ‬حينما‭ ‬يلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هوفنهايم‭ ‬فاز‭ ‬بكل‭ ‬مبارياته‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬طموح‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الكأس‭. ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نصعد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الفائز‭ ‬مستمر‭. ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬هناك‭ ‬فريق‭ ‬لن‭ ‬يكمل‭ ‬المسابقة‭. ‬سنستعد‭ ‬بدقة‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬وسنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬محلية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬3‭/‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ولكن‭ ‬هوفنهايم‭ ‬يقابل‭ ‬دورتموند‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬ومباراة‭ ‬بالدور‭ ‬الأول‭ ‬بكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬لوبيك،‭ ‬الناشط‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثالثة‭.‬

وقال‭ ‬ترزيتش‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بصعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬وبقوة‭ ‬فريق‭ ‬هوفنهايم‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭. ‬الأمر‭ ‬متعلق‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬حواسنا‭ ‬أكثر‭ ‬يقظة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ترزيتش‭ ‬أن‭ ‬دورتموند‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬بالبوندسليجا‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الظروف‭ ‬بأكملها‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالتفكير‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬باستثناء‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬ترزيتش‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بعملية‭ ‬التدوير‭ ‬لمنح‭ ‬بعض‭ ‬اللاعب‭ ‬راحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬المزدحمة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬سيكون‭ ‬مكتملا،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬ماتس‭ ‬هوميلز‭ ‬جاهزا‭ ‬للعب،‭ ‬وأيضا‭ ‬الحارس‭ ‬جريجو‭ ‬كوبيل،‭ ‬الذي‭ ‬تأكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الأنف‭ ‬ولكن‭ ‬مجرد‭ ‬كدمة‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬فرانكفورت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬