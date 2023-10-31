دورتموند يرغب في تحقيق أفضل النتائج بكأس ألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دورتموند (ألمانيا) - (د ب أ): يرغب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم في الوصول إلى أفضل دور ممكن في بطولة كأس ألمانيا ولكنه لن يستهين بهوفنهايم حينما يلتقيان اليوم الأربعاء في الدور الثاني من البطولة، وخاصة أن هوفنهايم فاز بكل مبارياته خارج أرضه هذا الموسم.
وقال مدرب الفريق إدين ترزيتش للصحفيين أمس الثلاثاء: «لدينا طموح كبير في الكأس. ونريد أن نصعد إلى الدور التالي من خلال الفوز على أرضنا».
وأضاف: «الفائز مستمر. بعد المباراة هناك فريق لن يكمل المسابقة. سنستعد بدقة لهذه المباراة وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم مباراة جيدة».
ولم يخسر دورتموند في أي مباراة محلية هذا الموسم وفاز على هوفنهايم 3/1 في الدوري الألماني (بوندسليجا) الشهر الماضي. ولكن هوفنهايم يقابل دورتموند بعد أن فاز في مبارياته الست السابقة خارج أرضه، من بينها خمس مباريات بالدوري ومباراة بالدور الأول بكأس ألمانيا أمام فريق لوبيك، الناشط بالدرجة الثالثة.
وقال ترزيتش: «نحن على دراية بصعوبة المهمة وبقوة فريق هوفنهايم في الهجمات المرتدة. الأمر متعلق بأن تصبح حواسنا أكثر يقظة».
وأكد ترزيتش أن دورتموند لا يفكر في مباراته المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالبوندسليجا أمام بايرن ميونيخ الذي انتزع لقب الدوري في الموسم الماضي في الجولة الأخيرة من المسابقة في مايو الماضي.
وأضاف: «الظروف بأكملها لا تسمح لنا بالتفكير بشأن أي شيء باستثناء مباراة الكأس».
ولكن ترزيتش قال إنه من الممكن أن يقوم بعملية التدوير لمنح بعض اللاعب راحة في هذه الفترة المزدحمة من الموسم.
وقال إن الفريق على الأرجح سيكون مكتملا، حيث أصبح ماتس هوميلز جاهزا للعب، وأيضا الحارس جريجو كوبيل، الذي تأكد أنه لم يصب بكسر في الأنف ولكن مجرد كدمة أصيب بها في مباراة الفريق أمام فرانكفورت يوم الأحد الماضي.
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