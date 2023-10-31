النصر والاتحاد إلى ربع النهائي.. وأبها يفاجئ الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بفضل‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬107‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬بالرياض‭.‬

ودانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للنصر،‭ ‬لكن‭ ‬الاتفاق‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬المبادرة‭ ‬الهجومية‭ ‬عندما‭ ‬صوب‭ ‬الهولندي‭ ‬جورجينو‭ ‬فاينالدوم‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬نواف‭ ‬العقيدي‭ ‬وحولها‭ ‬بصعوبة‭ ‬للركنية‭ (‬9‭) . ‬ولاحت‭ ‬فرصة‭ ‬للنصر‭ ‬للتسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلاعب‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بالمدافع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصوب‭ ‬الكرة‭ ‬قوية‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ (‬20‭) .‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬هذا‭ ‬الشوط،‭ ‬أشهر‭ ‬الحكم‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬للبرازيلي‭ ‬اندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬ليكمل‭ ‬النصر‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭.

‬ورغم‭ ‬النقص‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتهيأت‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬للتسجيل‭ ‬لكن‭ ‬رأسية‭ ‬عبدالإله‭ ‬العمري‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ (‬80‭) ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أشهر‭ ‬الحكم‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬للاعب‭ ‬الاتفاق‭ ‬علي‭ ‬هزازي‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭ ‬الأول‭ ‬كاد‭ ‬الاتفاق‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬هدفاً‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬الانكليزي‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ (‬95‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهدر‭ ‬النصر‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬عندما‭ ‬صوب‭ ‬رونالدو‭ ‬كرة‭ ‬مرت‭ ‬بمحاذاة‭ ‬القائم‭

(‬104‭).‬

ومع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭ ‬الثاني‭ ‬نجح‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬مانيه‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬لعبها‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬فيكتور‭ ‬براغا‭ (‬107‭) .‬

وبلغ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬3‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض‭ .‬

سجل‭ ‬ثلاثية‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدالله‭ (‬5و87‭) ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ (‬90+4‭) .‬

وتأهل‭ ‬الشباب‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬أمام‭ ‬الفتح‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬الرياضية‭ ‬بالأحساء‭ .‬

تقدم‭ ‬الفتح،‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسباني‭ ‬كريستيان‭ ‬تيو‭ (‬24‭) ‬ورد‭ ‬الشباب‭ ‬بهدفي‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو‭ (‬59‭ ‬و115‭).‬

ولحق‭ ‬التعاون‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬سجلهما‭ ‬المغربي‭ ‬منير‭ ‬المحمدي‭ (‬1‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭) ‬والإسباني‭ ‬الفارو‭ ‬ميدران‭ (‬11‭) .‬

وأكمل‭ ‬أبها‭ ‬عقد‭ ‬الأندية‭ ‬المتأهلة‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬بجدة‭.‬

سجل‭ ‬هدفي‭ ‬أبها‭ ‬احمد‭ ‬عبده‭ (‬45+2‭) ‬والكاميروني‭ ‬كارل‭ ‬إيكامبي‭ (‬67‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ (‬45+8‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭). ‬