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أرتيتا : أتوقع أن يحظى رايس باستقبال دافئ

10/31/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس،‭ ‬المحتملة‭ ‬لويستهام‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬جميلة‮»‬‭ - ‬وذلك‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الدفع‭ ‬بلاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإنجليزية‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬رايس‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬انتقل‭ ‬لأرسنال‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬حيث‭ ‬ضمه‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنادي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬127‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬رايس‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي‭ ‬لأرسنال‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬يخوضها‭ ‬ضد‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭.‬

وكان‭ ‬رايس‭ ‬قاد‭ ‬ويستهام‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بدوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬مباراته‭ ‬رقم‭ ‬245‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬يبلغ‭ ‬14‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭ ‬عشية‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬ناديه‭ ‬القديم،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬لحظة‭ ‬جميلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬شيئ‭ ‬جميل‭. ‬اتيحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬لفعل‭ ‬هذا‭ ‬مرات‭ ‬قليلة،‭ ‬وبعدها‭ ‬ترى‭ ‬بحق‭ ‬كيف‭ ‬يفكرون‭ ‬بك‭ ‬وما‭ ‬تركته‭ ‬للنادي‮»‬‭.‬

ويشعر‭ ‬أرتيتا‭ ‬أن‭ ‬رايس‭ ‬سيحظى‭ ‬باستقبال‭ ‬دافئ‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬ويستهام،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تسمعه‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬ويستهام‭ ‬وما‭ ‬فعلوه‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬وللجميع‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يثني‭ ‬عليهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬لذلك‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬نفس‭ ‬الامر‭ ‬معه‮»‬‭.‬

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