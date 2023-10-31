أرتيتا : أتوقع أن يحظى رايس باستقبال دافئ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): يعتقد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن عودة ديكلان رايس، المحتملة لويستهام ستكون «جميلة» - وذلك إذا قرر المدير الفني الدفع بلاعب خط الوسط في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن رايس 24 عاما الدولي الإنجليزي انتقل لأرسنال في الصيف، حيث ضمه الفريق في صفقة قياسية بالنسبة للنادي بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني (127 مليون دولار).
ومن الممكن أن يتواجد رايس في التشكيل الأساسي لأرسنال في أول مباراة يخوضها ضد فريقه السابق.
وكان رايس قاد ويستهام للفوز في المباراة النهائية بدوري المؤتمر الأوروبي حيث كانت هذه هي مباراته رقم 245 في صفوف النادي الذي انضم له وهو يبلغ 14 عاما.
وقال أرتيتا عشية المباراة التي تقام في الدور الرابع: «ستكون هذه هي أول مباراة له أمام ناديه القديم، وأعتقد أنها ستكون لحظة جميلة بالنسبة له».
وأضاف: «أعتقد أنه شيئ جميل. اتيحت لي الفرصة لفعل هذا مرات قليلة، وبعدها ترى بحق كيف يفكرون بك وما تركته للنادي».
ويشعر أرتيتا أن رايس سيحظى باستقبال دافئ من جماهير ويستهام، وقال: «في كل مرة تسمعه يتحدث عن ويستهام وما فعلوه من أجله وللجميع في النادي، لا يمكنه أن يثني عليهم أكثر من ذلك، لذلك أتمنى أن يفعلوا نفس الامر معه».
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