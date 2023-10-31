نوير لن يعود إلى المنتخب الألماني في مباراتيه المقبلتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬غياب‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬شبورت‭ ‬بيلد‮»‬‭ ‬أن‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬استدعاء‭ ‬نوير‭ ‬للمباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬المقررتين‭ ‬أمام‭ ‬تركيا،‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬والنمسا،‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و21‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وعاد‭ ‬نوير،‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬دارمشتاد‭ ‬8‭/‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬323‭ ‬يوما‭ ‬بسبب‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬التزلج‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬غياب‭ ‬نوير،‭ ‬تولى‭ ‬مارك‭ ‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬حارس‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬حراسة‭ ‬مرمى‭ ‬المنتخب‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي،‭ ‬وقال‭ ‬نوير‭ ‬لدى‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬بشأن‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬نوير‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬أتعامل‭ ‬معه‭ ‬الآن‭ ‬لأنني‭ ‬لعبت‭ ‬اليوم‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لي‭ (‬بعد‭ ‬العودة‭)... ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬وسأقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬مثلما‭ ‬أفعل‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬منافسه‭ ‬تير‭ ‬شتيجن،‭ ‬قال‭ ‬نوير‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

ويتطلع‭ ‬نوير‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬للمنتخب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬تير‭ ‬شتيجن،‭ ‬ويواجه‭ ‬ناجلسمان‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭.‬

وشارك‭ ‬نوير‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

لكن‭ ‬نوير‭ ‬بحاجة‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬جدارته‭ ‬عبر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬وربما‭ ‬يبدأ‭ ‬تقييم‭ ‬ناجلسمان‭ ‬لحالة‭ ‬الحارس‭ ‬عبر‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المباراة‭.‬

وأيد‭ ‬أولي‭ ‬هوينيس‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرفي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬رأي‭ ‬نوير‭ ‬بأن‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مبكرا‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬هوينيس‭: ‬‮«‬لديه‭ ‬مخاوف‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬مانويل‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لإثارة‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬ومن‭ ‬لن‭ ‬يشارك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬هوينيس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بعودته‭. ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة،‭ ‬ونحن‭ ‬أمامنا‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ووالوقت‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مبكرا‭ ‬على‭ ‬يورو‭ ‬2024‮»‬‭.‬