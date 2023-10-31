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إقامة مباراة بايرن ميونخ وساربروكن تحسم غدًا

10/31/2023 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬نادي‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬ساربروكن‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬لن‭ ‬يُتخذ‭ ‬قبل‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬غمرت‭ ‬مياهها‭ ‬أرضية‭ ‬ملعب‭ ‬ساربروكن‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬لتهيئة‭ ‬الملعب‭ ‬المغمور‭ ‬بالمياه،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجرى‭ ‬عملية‭ ‬معاينة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭.‬

ويأمل‭ ‬ساربروكن‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬لأن‭ ‬أمطارا‭ ‬غزيرة‭ ‬لم‭ ‬تهطل‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬طقس‭ ‬جاف‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬ساربروكن‭ ‬أمام‭ ‬دينامو‭ ‬دريسدن‭ ‬الأحد‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وألغيت‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬الملعب‭.‬

وذكر‭ ‬نادي‭ ‬ساربروكن‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬نقل‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬نفدت‭ ‬تذاكرها،‭ ‬إلى‭ ‬استاد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لأن‭ ‬الاستادات‭ ‬الأخرى‭ ‬تستضيف‭ ‬أيضا‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬وسط‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

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