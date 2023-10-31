إقامة مباراة بايرن ميونخ وساربروكن تحسم غدًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): قال متحدث باسم نادي الدرجة الثالثة ساربروكن إن القرار بشأن إقامة المباراة المقررة أمام بايرن ميونخ اليوم الأربعاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لن يُتخذ قبل الأربعاء.
وتحوم الشكوك حول إقامة المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت مياهها أرضية ملعب ساربروكن.
وقال المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء إن العمل جار لتهيئة الملعب المغمور بالمياه، ومن المقرر أن تجرى عملية معاينة أخرى في وقت لاحق اليوم.
ويأمل ساربروكن في إقامة المباراة في موعدها لأن أمطارا غزيرة لم تهطل الليلة الماضية وتشير التوقعات إلى طقس جاف اليوم الأربعاء.
وكانت مباراة ساربروكن أمام دينامو دريسدن الأحد قد توقفت مع نهاية الشوط الأول وألغيت بسبب ظروف الملعب.
وذكر نادي ساربروكن أنه لا يمكن نقل المباراة، التي نفدت تذاكرها، إلى استاد آخر في المنطقة لأن الاستادات الأخرى تستضيف أيضا مباريات كأس وسط هذا الأسبوع.
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