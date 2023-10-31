إيقاف ثنائي دارمشتاد غجاسولا وماجليكا مباراتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إيقاف‭ ‬ثنائي‭ ‬فريق‭ ‬دارمشتاد،‭ ‬كلاوس‭ ‬غجاسولا‭ ‬وماتي‭ ‬ماجليكا،‭ ‬لمباراتين‭ ‬بسبب‭ ‬حصولهما‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬صفر‭ / ‬8‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بوندسليجا‭ .‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميتش،‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن،‭ ‬بسبب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المباراة‭.‬

وحصل‭ ‬غجاسولا‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكابه‭ ‬خطأ‭ ‬ضد‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المدافع‭ ‬الأخير‭ ‬لفريقه،‭ ‬وحصل‭ ‬ماجليكا‭ ‬بعدها‭ ‬بـ20‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بسبب‭ ‬موقف‭ ‬مشابه‭ ‬مع‭ ‬هاري‭ ‬كين‭.‬

ويغيب‭ ‬الثنائي‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭ ‬وماينز‭.‬

وكان‭ ‬كيميتش‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكابه‭ ‬خطأ‭ ‬ضد‭ ‬مارفين‭ ‬ميلين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬المدافع‭ ‬الأخير‭ ‬لفريقه‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬تشهد‭ ‬إشهار‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

ويغيب‭ ‬كيميتش‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬بايرن‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬وأمام‭ ‬هايدنهايم‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬