Wednesday, 01 November 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيقاف ثنائي دارمشتاد غجاسولا وماجليكا مباراتين

10/31/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إيقاف‭ ‬ثنائي‭ ‬فريق‭ ‬دارمشتاد،‭ ‬كلاوس‭ ‬غجاسولا‭ ‬وماتي‭ ‬ماجليكا،‭ ‬لمباراتين‭ ‬بسبب‭ ‬حصولهما‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬صفر‭ / ‬8‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بوندسليجا‭ .‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميتش،‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن،‭ ‬بسبب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المباراة‭.‬

وحصل‭ ‬غجاسولا‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكابه‭ ‬خطأ‭ ‬ضد‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المدافع‭ ‬الأخير‭ ‬لفريقه،‭ ‬وحصل‭ ‬ماجليكا‭ ‬بعدها‭ ‬بـ20‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بسبب‭ ‬موقف‭ ‬مشابه‭ ‬مع‭ ‬هاري‭ ‬كين‭.‬

ويغيب‭ ‬الثنائي‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭ ‬وماينز‭.‬

وكان‭ ‬كيميتش‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكابه‭ ‬خطأ‭ ‬ضد‭ ‬مارفين‭ ‬ميلين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬المدافع‭ ‬الأخير‭ ‬لفريقه‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬تشهد‭ ‬إشهار‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

ويغيب‭ ‬كيميتش‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬بايرن‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬وأمام‭ ‬هايدنهايم‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث