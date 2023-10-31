إيقاف ثنائي دارمشتاد غجاسولا وماجليكا مباراتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إيقاف ثنائي فريق دارمشتاد، كلاوس غجاسولا وماتي ماجليكا، لمباراتين بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء في المباراة التي خسرها الفريق صفر / 8 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني بوندسليجا .
وأعلن الاتحاد الألماني هذه العقوبات امس الثلاثاء، بعد يوم من توقيع عقوبة الإيقاف أيضا على جوشوا كيميتش، لاعب بايرن، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في نفس المباراة.
وحصل غجاسولا على بطاقة حمراء في الدقيقة 21 بسبب ارتكابه خطأ ضد كونراد لايمر، حيث كان المدافع الأخير لفريقه، وحصل ماجليكا بعدها بـ20 دقيقة على بطاقة حمراء هو الآخر بسبب موقف مشابه مع هاري كين.
ويغيب الثنائي عن مباراتي الفريق أمام بوخوم وماينز.
وكان كيميتش حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة، بسبب ارتكابه خطأ ضد مارفين ميلين، حيث كان هو المدافع الأخير لفريقه.
وكانت هذه المباراة هي أول مباراة في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) تشهد إشهار البطاقة الحمراء ثلاث مرات في الشوط الأول.
ويغيب كيميتش عن مباراتي بايرن أمام بوروسيا دورتموند، المقرر إقامتها السبت المقبل، وأمام هايدنهايم المقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر المقبل.
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