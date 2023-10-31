فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدّد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اتفق‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وفيني‭ ‬جونيور‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬يظل‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالنادي‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2027‮»‬‭. ‬

وانضم‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2018‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬فلامنغو‭. ‬

وخلال‭ ‬أعوامه‭ ‬الستة‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬خاض‭ ‬235‭ ‬مباراة،‭ ‬سجّل‭ ‬فيها‭ ‬63‭ ‬هدفاً‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬ريال،‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬ألقاب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ (‬2020‭ ‬و2022‭)‬،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبية‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬وكأس‭ ‬إسبانيا‭ (‬2023‭) ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ (‬2020‭ ‬و2022‭). ‬

وبعد‭ ‬رحيل‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بات‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬مركز‭ ‬الثقل‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬بصحبة‭ ‬مواطنه‭ ‬رودريغو‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بتسجيله‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭. ‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الغريم‭ ‬برشلونة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بهدفين‭ ‬لبيلينغهام،‭ ‬يتصدر‭ ‬ريال‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬بـ28‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الثالث‭ ‬وأربع‭ ‬عن‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الرابع‭. ‬



