Wednesday, 01 November 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد

10/31/2023 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدّد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اتفق‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وفيني‭ ‬جونيور‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬يظل‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالنادي‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2027‮»‬‭. ‬

وانضم‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2018‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬فلامنغو‭. ‬

وخلال‭ ‬أعوامه‭ ‬الستة‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬خاض‭ ‬235‭ ‬مباراة،‭ ‬سجّل‭ ‬فيها‭ ‬63‭ ‬هدفاً‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬ريال،‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬ألقاب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ (‬2020‭ ‬و2022‭)‬،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبية‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬وكأس‭ ‬إسبانيا‭ (‬2023‭) ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ (‬2020‭ ‬و2022‭). ‬

وبعد‭ ‬رحيل‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بات‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬مركز‭ ‬الثقل‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬بصحبة‭ ‬مواطنه‭ ‬رودريغو‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بتسجيله‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭. ‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الغريم‭ ‬برشلونة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بهدفين‭ ‬لبيلينغهام،‭ ‬يتصدر‭ ‬ريال‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬بـ28‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الثالث‭ ‬وأربع‭ ‬عن‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الرابع‭. ‬


MENAFN31102023000055011008ID1107348730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث