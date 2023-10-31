Wednesday, 01 November 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زفيريف يتأهل بصعوبة للدور الثاني من دورة باريس

10/31/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭
-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كافح‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬تاسعاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬المجري‭ ‬مارتون‭ ‬فوتشوفيتش‭ (‬52‭) ‬4-6‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و37‭ ‬دقيقة‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬زفيريف‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المنافسين‭ ‬لحجز‭ ‬ثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬متبقية‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬مصنفين‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وخسر‭ ‬زفيريف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬خصمه‭ ‬المجري‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الألماني‭ ‬المتوج‭ ‬بدورتي‭ ‬هامبورغ‭ ‬وتشنغدو‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬بحسم‭ ‬الثانية‭ ‬بصعوبة‭ ‬7‭-‬5‭. ‬ورغم‭ ‬تقلب‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الثالثة،‭ ‬حسمها‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزاً‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬فوتشوفيتش‭. ‬

وزفيريف‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬سادس‭ ‬لبطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬و2021،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ (‬26‭) ‬والأميركي‭ ‬ماركوس‭ ‬جيرون‭ (‬59‭). ‬

وبلغ‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬عالمياً‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬6-8‭) ‬و6‭-‬3،‭ ‬ليبقي‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭. ‬

وبات‭ ‬الألماني‭ ‬دانيال‭ ‬ألتماير‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬المصنف‭ ‬عاشراً‭ ‬عالمياً‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭. ‬

كتب‭ ‬فريتز‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬‮«‬مدمّر‭ ‬للانسحاب‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المحك‭. ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬أردته‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬محتمل‭ ‬مؤهل‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬فحوص‭ ‬اليوم‭ ‬لجنبي،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بمقدوري‭ ‬اللعب‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

ويبدأ‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً،‭ ‬مشواره‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭ ‬السابع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمواجهة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتن‭ ‬إتشيفيري‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬الآخر‭ ‬ميومير‭ ‬كيتسمانوفيتش‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬4‭. ‬وخلد‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى،‭ ‬للراحة‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬الدورات‭ ‬الآسيوية‭. ‬

ويلعب‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً،‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث