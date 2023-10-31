زفيريف يتأهل بصعوبة للدور الثاني من دورة باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس
-(أ ف ب): كافح الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف تاسعاً عالمياً، للتأهل إلى الدور الثاني من دورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه أمس الثلاثاء على المجري مارتون فوتشوفيتش (52) 4-6 و7-5 و6-4 في ساعتين و37 دقيقة.
ولا يزال زفيريف (26 عاماً) ضمن قائمة المنافسين لحجز ثلاث بطاقات متبقية إلى دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في نوفمبر والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.
وخسر زفيريف المجموعة الأولى أمام خصمه المجري المتأهل من التصفيات، قبل أن ينجح الألماني المتوج بدورتي هامبورغ وتشنغدو هذه السنة، بحسم الثانية بصعوبة 7-5. ورغم تقلب مستواه في الثالثة، حسمها 6-4، ليخرج فائزاً في مواجهته الأولى مع فوتشوفيتش.
وزفيريف الباحث عن تأهل سادس لبطولة الماسترز الختامية التي أحرز لقبها في 2018 و2021، يلتقي في الدور المقبل مع الفائز بين الفرنسي أوغو أومبير (26) والأميركي ماركوس جيرون (59).
وبلغ البولندي هوبرت هوركاتش الحادي عشر عالمياً الدور الثاني، بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-3 و6-7 (6-8) و6-3، ليبقي على آماله بالتأهل إلى تورينو.
وبات الألماني دانيال ألتماير أول المتأهلين إلى الدور الثالث، بعد انسحاب الأميركي تايلور فريتز المصنف عاشراً عالمياً بسبب الاصابة.
كتب فريتز في حساباته على مواقع التواصل «مدمّر للانسحاب مع وجود الكثير على المحك. كلّ ما أردته هو فرصة للمنافسة على مقعد محتمل مؤهل إلى تورينو. لكن بعد اجراء فحوص اليوم لجنبي، لم يعد بمقدوري اللعب. حان الوقت لإعادة التأهيل وآمل في العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».
ويبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، مشواره نحو اللقب السابع له في باريس، اليوم الأربعاء بمواجهة الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري الفائز على الصربي الآخر ميومير كيتسمانوفيتش 4-6 و7-6 (8-6) و6-4. وخلد ديوكوفيتش (36 عاماً)، حامل لقب 24 بطولة كبرى، للراحة بعد كأس ديفيس في سبتمبر وغاب عن الدورات الآسيوية.
ويلعب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس، الثاني عالمياً، مع الروسي رومان سافيولين في وقت لاحق الثلاثاء.
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