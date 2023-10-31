زفيريف يتأهل بصعوبة للدور الثاني من دورة باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭

-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كافح‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬تاسعاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬المجري‭ ‬مارتون‭ ‬فوتشوفيتش‭ (‬52‭) ‬4-6‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و37‭ ‬دقيقة‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬زفيريف‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المنافسين‭ ‬لحجز‭ ‬ثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬متبقية‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬مصنفين‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وخسر‭ ‬زفيريف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬خصمه‭ ‬المجري‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الألماني‭ ‬المتوج‭ ‬بدورتي‭ ‬هامبورغ‭ ‬وتشنغدو‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬بحسم‭ ‬الثانية‭ ‬بصعوبة‭ ‬7‭-‬5‭. ‬ورغم‭ ‬تقلب‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الثالثة،‭ ‬حسمها‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزاً‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬فوتشوفيتش‭. ‬

وزفيريف‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬سادس‭ ‬لبطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬و2021،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ (‬26‭) ‬والأميركي‭ ‬ماركوس‭ ‬جيرون‭ (‬59‭). ‬

وبلغ‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬عالمياً‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬6-8‭) ‬و6‭-‬3،‭ ‬ليبقي‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭. ‬

وبات‭ ‬الألماني‭ ‬دانيال‭ ‬ألتماير‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬المصنف‭ ‬عاشراً‭ ‬عالمياً‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭. ‬

كتب‭ ‬فريتز‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬‮«‬مدمّر‭ ‬للانسحاب‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المحك‭. ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬أردته‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬محتمل‭ ‬مؤهل‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬فحوص‭ ‬اليوم‭ ‬لجنبي،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بمقدوري‭ ‬اللعب‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

ويبدأ‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً،‭ ‬مشواره‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭ ‬السابع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمواجهة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتن‭ ‬إتشيفيري‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬الآخر‭ ‬ميومير‭ ‬كيتسمانوفيتش‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬4‭. ‬وخلد‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى،‭ ‬للراحة‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬الدورات‭ ‬الآسيوية‭. ‬

ويلعب‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬الثاني‭ ‬عالمياً،‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الثلاثاء‭. ‬