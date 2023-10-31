Wednesday, 01 November 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاردن يغادر سيكسرز إلى كليبرز

10/31/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتقل‭ ‬النجم‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬من‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬تضمنت‭ ‬رحيل‭ ‬لاعبين‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬محلية‭. ‬

ودخل‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬البالغ‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬أم‭ ‬في‭ ‬بي‭) ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وأفضل‭ ‬هداف‭ ‬أعوام‭ ‬2018‭ ‬و2019‭ ‬و2020‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬معرباً‭ ‬علناً‭ ‬رغبته‭ ‬بالرحيل‭. ‬

وطلب‭ ‬هاردن‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بعدما‭ ‬اقدم‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬خياره‭ ‬لموسم‭ ‬أخير‭ ‬بحوالي‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وكان‭ ‬حراً‭ ‬بأن‭ ‬يغادر‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬

وخلال‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬ترويجي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬نعت‭ ‬رئيس‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬فيلادلافيا‭ ‬داريل‭ ‬موري‭ ‬بالـ‮«‬كاذب‮»‬‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬وأقر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬بأن‭ ‬علاقتهما‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للإصلاح‭. ‬

وبحسب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬الرياضية‭ ‬سيرحل‭ ‬مع‭ ‬هاردن‭ ‬إلى‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أنتوني‭ ‬ليون‭ ‬تاكر‭ ‬والصربي‭ ‬فيليب‭ ‬بيتروسيف،‭ ‬فيما‭ ‬سيسلك‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس‭ ‬إلى‭ ‬كليبرز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المخضرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬نيكولاس‭ ‬باتوم‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬وماركوس‭ ‬موريس‭ ‬وكينيون‭ ‬مارتن‭ ‬جونيور،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬روبرت‭ ‬كوفينغتون‭. ‬كما‭ ‬تخلى‭ ‬كليبرز‭ ‬لفيلادلفيا‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬في‭ ‬الـ«درافت‮»‬‭. ‬

وسيزامل‭ ‬هاردن‭ ‬في‭ ‬كليبرز‭ ‬راسل‭ ‬وستبروك‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬وثم‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشكلا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬وبول‭ ‬جورج‭ ‬رباعيا‭ ‬مرعبا‭.
‬وبات‭ ‬كليبرز‭ ‬النادي‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصه‭ ‬هاردن‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ (‬2009-2012‭) ‬وهيوستن‭ (‬2012-2021‭) ‬وبروكلين‭ (‬2021-2022‭) ‬وفيلادلفيا‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬


MENAFN31102023000055011008ID1107348728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث