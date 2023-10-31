هاردن يغادر سيكسرز إلى كليبرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتقل‭ ‬النجم‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬من‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬تضمنت‭ ‬رحيل‭ ‬لاعبين‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬محلية‭. ‬

ودخل‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬البالغ‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬أم‭ ‬في‭ ‬بي‭) ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وأفضل‭ ‬هداف‭ ‬أعوام‭ ‬2018‭ ‬و2019‭ ‬و2020‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬معرباً‭ ‬علناً‭ ‬رغبته‭ ‬بالرحيل‭. ‬

وطلب‭ ‬هاردن‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بعدما‭ ‬اقدم‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬خياره‭ ‬لموسم‭ ‬أخير‭ ‬بحوالي‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وكان‭ ‬حراً‭ ‬بأن‭ ‬يغادر‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬

وخلال‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬ترويجي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬نعت‭ ‬رئيس‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬فيلادلافيا‭ ‬داريل‭ ‬موري‭ ‬بالـ‮«‬كاذب‮»‬‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬وأقر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬بأن‭ ‬علاقتهما‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للإصلاح‭. ‬

وبحسب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬الرياضية‭ ‬سيرحل‭ ‬مع‭ ‬هاردن‭ ‬إلى‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أنتوني‭ ‬ليون‭ ‬تاكر‭ ‬والصربي‭ ‬فيليب‭ ‬بيتروسيف،‭ ‬فيما‭ ‬سيسلك‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس‭ ‬إلى‭ ‬كليبرز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المخضرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬نيكولاس‭ ‬باتوم‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬وماركوس‭ ‬موريس‭ ‬وكينيون‭ ‬مارتن‭ ‬جونيور،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬روبرت‭ ‬كوفينغتون‭. ‬كما‭ ‬تخلى‭ ‬كليبرز‭ ‬لفيلادلفيا‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬في‭ ‬الـ«درافت‮»‬‭. ‬

وسيزامل‭ ‬هاردن‭ ‬في‭ ‬كليبرز‭ ‬راسل‭ ‬وستبروك‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬وثم‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشكلا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬وبول‭ ‬جورج‭ ‬رباعيا‭ ‬مرعبا‭.

‬وبات‭ ‬كليبرز‭ ‬النادي‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصه‭ ‬هاردن‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ (‬2009-2012‭) ‬وهيوستن‭ (‬2012-2021‭) ‬وبروكلين‭ (‬2021-2022‭) ‬وفيلادلفيا‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬



