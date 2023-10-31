هاردن يغادر سيكسرز إلى كليبرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): انتقل النجم المخضرم جيمس هاردن من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى لوس أنجلوس كليبرز، في صفقة تضمنت رحيل لاعبين عدة في الاتجاه المعاكس، بحسب ما افادت يوم الإثنين عدة وسائل محلية.
ودخل صانع الالعاب البالغ 34 عاماً الذي توّج أفضل لاعب في الدوري (أم في بي) عام 2018 وأفضل هداف أعوام 2018 و2019 و2020 في صراع مع ناديه في الاشهر الأخيرة، معرباً علناً رغبته بالرحيل.
وطلب هاردن الرحيل عن فيلادلفيا في يونيو بعدما اقدم على تفعيل خياره لموسم أخير بحوالي 36 مليون دولار وكان حراً بأن يغادر في الصيف المقبل.
وخلال ظهوره في فيديو ترويجي في الصين في أغسطس، نعت رئيس عمليات كرة السلة في فيلادلافيا داريل موري بالـ«كاذب» عدة مرات، وأقر في وقت سابق من هذا الشهر عند عودته إلى الفريق بأن علاقتهما كانت غير قابلة للإصلاح.
وبحسب شبكة «إي أس بي أن» الرياضية سيرحل مع هاردن إلى كاليفورنيا كل من أنتوني ليون تاكر والصربي فيليب بيتروسيف، فيما سيسلك الاتجاه المعاكس إلى كليبرز كل من المخضرم الفرنسي نيكولاس باتوم (34 عاما) وماركوس موريس وكينيون مارتن جونيور، إضافة إلى روبرت كوفينغتون. كما تخلى كليبرز لفيلادلفيا عن عدة خيارات في الـ«درافت».
وسيزامل هاردن في كليبرز راسل وستبروك الذي سبق له أن لعب إلى جانبه في بداية مسيرته مع أوكلاهوما سيتي ثاندر وثم هيوستن روكتس، على أن يشكلا إلى جانب كواهي لينارد وبول جورج رباعيا مرعبا.
وبات كليبرز النادي الخامس الذي يرتدي قميصه هاردن في «أن بي أيه» بعد أوكلاهوما سيتي (2009-2012) وهيوستن (2012-2021) وبروكلين (2021-2022) وفيلادلفيا الذي انضم إلى صفوفه في 10 فبراير العام الماضي.
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