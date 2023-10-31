احتجاج متزايد على سوء أرضية الملعب بدورة دبليو تي ايه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كانكون (المكسيك) - (أ ف ب): ارتفع منسوب الاحتجاج على سوء أرضية الملعب المضيف لدورة دبليو تي ايه الختامية لموسم كرة المضرب في كانكون المكسيكية، مع انضمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا إلى البيلاروسية الأولى عالمياً أرينا سابالينكا.
وكانت سابالينكا قالت الأحد إنها تشعر بـ«قلة الاحترام» من قبل رابطة محترفات التنس، مضيفة ان الملعب الذي تم تشييده على عجل في المنتجع المكسيكي «ليس آمناً».
اتفقت معها فوندروشوفا على ذلك، وكتبت على انستغرام: «مشاركتي الأولى في الدورة الختامية اختلفت عن توقعاتي».
وتابعت: «نعمل جاهدات طوال السنة لبلوغ الدورة الختامية، وفي النهاية لا نحصد سوى خيبة الأمل».
وعرضت التشيكية التي خسرت مباراتها الأولى أمام البولندية إيغا شفيونتيك في الدورة التي تشارك فيها أفضل ثماني لاعبات مصنفات عالمياً، مقطع فيديو يظهر كرة ترتد بشكل غير اعتيادي.
كتبت التشيكية البالغة 24 عاماً: «الملعب ليس جاهزاً على الاطلاق لاستقبال المباريات، ويبدو لي أن المسؤولين في دبليو تي ايه (رابطة المحترفات) لا يكترثون لمشاعرنا (خلال اللعب)».
تابعت: «لا نشعر بأن أحداً يستمع ويهتم بآرائنا. حزينة جداً».
وتأكد إقامة الدورة في كانكون في 7 سبتمبر الماضي، بعد حديث عن تنظيمها في السعودية، الأمر الذي اثار انتقادات أسطورتي اللعبة الأمريكيتين مارتينا نافراتيلوفا وكريس إيفرت.
بدلاً من ذلك، عادت الدورة إلى المكسيك للمرة الثانية في ثلاث سنوات، بعد نسخة غوادالاخارا 2021.
وكانت سابالينكا كتبت بدورها على موقع إنستغرام معبرة عن امتعاضها من التنظيم: «يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة من رابطة اللاعبات المحترفات والتجربة حتى الآن في دبليو تي ايه الختامية».
وتابعت: «كلاعبة أشعر بعدم احترام رابطة اللاعبات المحترفات. أعتقد أن معظمنا يشعر بذلك. هذا ليس مستوى التنظيم الذي نتوقعه في النهائيات. لكي أكون صادقة، لا أشعر بالأمان في التحرك على هذا الملعب في كثير من الوقت»، مؤكدة أنه لم يُسمح للاعبات بالتدرب على الملعب حتى اليوم السابق للافتتاح.
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