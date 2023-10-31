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احتجاج متزايد على سوء أرضية الملعب بدورة دبليو تي ايه

10/31/2023 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬المكسيك‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬المضيف‭ ‬لدورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬التشيكية‭ ‬ماركيتا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬إلى‭ ‬البيلاروسية‭ ‬الأولى‭ ‬عالمياً‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭. ‬

وكانت‭ ‬سابالينكا‭ ‬قالت‭ ‬الأحد‭ ‬إنها‭ ‬تشعر‭ ‬بـ«قلة‭ ‬الاحترام‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رابطة‭ ‬محترفات‭ ‬التنس،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تشييده‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬في‭ ‬المنتجع‭ ‬المكسيكي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬آمناً‮»‬‭. ‬

اتفقت‭ ‬معها‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وكتبت‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭: ‬‮«‬مشاركتي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الختامية‭ ‬اختلفت‭ ‬عن‭ ‬توقعاتي‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬جاهدات‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭ ‬لبلوغ‭ ‬الدورة‭ ‬الختامية،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬لا‭ ‬نحصد‭ ‬سوى‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‮»‬‭. ‬

وعرضت‭ ‬التشيكية‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬ثماني‭ ‬لاعبات‭ ‬مصنفات‭ ‬عالمياً،‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬كرة‭ ‬ترتد‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬اعتيادي‭. ‬

كتبت‭ ‬التشيكية‭ ‬البالغة‭ ‬24‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬الملعب‭ ‬ليس‭ ‬جاهزاً‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬لاستقبال‭ ‬المباريات،‭ ‬ويبدو‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ (‬رابطة‭ ‬المحترفات‭) ‬لا‭ ‬يكترثون‭ ‬لمشاعرنا‭ (‬خلال‭ ‬اللعب‭)‬‮»‬‭. ‬

تابعت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بأن‭ ‬أحداً‭ ‬يستمع‭ ‬ويهتم‭ ‬بآرائنا‭. ‬حزينة‭ ‬جداً‮»‬‭.
‬وتأكد‭ ‬إقامة‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬اثار‭ ‬انتقادات‭ ‬أسطورتي‭ ‬اللعبة‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬مارتينا‭ ‬نافراتيلوفا‭ ‬وكريس‭ ‬إيفرت‭. ‬

بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬عادت‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬2021‭. ‬

وكانت‭ ‬سابالينكا‭ ‬كتبت‭ ‬بدورها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬امتعاضها‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬والتجربة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‮»‬‭. ‬

وتابعت‭: ‬‮«‬كلاعبة‭ ‬أشعر‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬معظمنا‭ ‬يشعر‭ ‬بذلك‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬مستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬نتوقعه‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭. ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬صادقة،‭ ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬للاعبات‭ ‬بالتدرب‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬للافتتاح‭. ‬

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