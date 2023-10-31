دوري ((أن بي ايه)): دنفر يواصل انطلاقته المثالية بتريبل-دابل جديدة ليوكيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬البداية‭ ‬المثالية‭ ‬لحملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬بفوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬110‭-‬102‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬بـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬هي‭ ‬الـ107‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭. ‬

أنهى‭ ‬يوكيتش‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و10‭ ‬متابعات،‭ ‬فلحق‭ ‬بليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬وجايسون‭ ‬كيد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقا‭ ‬لـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬احصائية‭) ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭. ‬

وضرب‭ ‬دنفر‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬وأنهاه‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ (‬31-21‭)‬،‭ ‬وسّعه‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ (‬58-45‭). ‬

وابتعد‭ ‬دنفر‭ ‬بفارق‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬فترات‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬انهاه‭ ‬جاز‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ (‬24-22‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬كسب‭ ‬الرابع‭ ‬الاخير‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ (‬33-30‭) ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتفادى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

وبرز‭ ‬آرون‭ ‬غوردون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬سبع‭ ‬متابعات،‭ ‬وأضاف‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الفنلندي‭ ‬لاوري‭ ‬ماركانن‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬يوتا‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬وخمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬





كوري‭ ‬يتابع‭ ‬تألقه‭ ‬

وتابع‭ ‬نجم‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬تألقه‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬130‭-‬102،‭ ‬بتسجيله‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬سبع‭ ‬ثلاثيات‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ومثلها‭ ‬متابعات‭. ‬

وهي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬يسجّل‭ ‬فيها‭ ‬كوري‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬بعدما‭ ‬دك‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬الجمعة‭. ‬

وأضاف‭ ‬البديل‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬متابعات‭ ‬وخمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وهي‭ ‬الغلة‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البديلين‭ ‬الاخرين‭ ‬مويزس‭ ‬مودي‭ ‬وتريس‭ ‬جاكسون‭ ‬ديفيس،‭ ‬فيما‭ ‬غاب‭ ‬النجمان‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬وجوناثان‭ ‬كامينغا‭. ‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬لووريرز‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬وسي‭ ‬جيه‭ ‬ماكولوم‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬لنيو‭ ‬أورليانز‭. ‬

وأشاد‭ ‬مدرب‭ ‬ووريرز‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬بنجمه‭ ‬كوري‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬من‭ ‬المدهش‭ ‬أن‭ ‬نشاهده‭ ‬وهو‭ ‬يلعب‭. ‬إنه‭ ‬يبدو‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬لكنه‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬صيف،‭ ‬ويواصل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬للتحسن،‭ ‬إنه‭ ‬يبحث‭ ‬باستمرار‭ ‬عن‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬تدريباته‭... ‬من‭ ‬المذهل‭ ‬مشاهدته‮»‬‭. ‬

وشعر‭ ‬كير‭ ‬أيضًا‭ ‬بالتشجيع‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لفريقه‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬أمسية‭ ‬الافتتاح،‭ ‬اعتقدت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت،‭ ‬وكان‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬يعتادون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬بكريس‭ ‬بول‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬كلاعب‭ ‬ارتكاز،‭ ‬إنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المشاهير‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬يلعب‭ ‬بمستوى‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬إنه‭ ‬يغير‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬المباراة‭ ‬بستيف‭ ‬كوري‭ ‬ثم‭ ‬تشرك‭ ‬كريس‭ ‬بوحدة‭ ‬ثانية‭ ‬رائعة‮»‬‭. ‬





تريبل‭ ‬دابل‭ ‬لدونتشيتش‭ ‬أيضا‭ ‬

وفي‭ ‬ميلووكي،‭ ‬أعاد‭ ‬النجمان‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬ودايميان‭ ‬ليلارد‭ ‬التوازن‭ ‬إلى‭ ‬باكس‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬58‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬الضيف‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬122‭-‬114‭. ‬

وعوض‭ ‬باكس‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬الأحد‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

ودخل‭ ‬ميلووكي‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ (‬97-73‭) ‬لكن‭ ‬ميامي‭ ‬انتفض‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬و22‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬باكس‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬المباراة‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الامان‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭. ‬

وسجل‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬سبع‭ ‬متابعات،‭ ‬وأضاف‭ ‬ليلارد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭. ‬

وبرز‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬جيمي‭ ‬باتلر‭ ‬بتسجيل‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬وكايل‭ ‬لاوري‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط‭. ‬

وفي‭ ‬ممفيس،‭ ‬حافظ‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬125‭-‬110‭. ‬

ويدين‭ ‬مافريكس‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬إلى‭ ‬عملاقه‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ ‬بتسجيله‭ ‬35‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬ست‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬و12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭. ‬

وحذا‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حذو‭ ‬مافريكس‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بسجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬126‭-‬107‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬نجميه‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬وجايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬صاحبي‭ ‬36‭ ‬و33‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬متابعات‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬وثماني‭ ‬ثلاثيات‭ ‬للأول‭. ‬

ومني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬وأورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬بخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين،‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬105‭-‬112،‭ ‬والثاني‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ (‬103-106‭) ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬ودانديلو‭ ‬راسل‭ ‬28‭ ‬وأنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬26‭. ‬

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