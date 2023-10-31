دوري ((أن بي ايه)): دنفر يواصل انطلاقته المثالية بتريبل-دابل جديدة ليوكيتش

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): واصل دنفر ناغتس البداية المثالية لحملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفوزه الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه يوتا جاز 110-102 الإثنين، في مباراة شهدت تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بـ«تريبل دابل» هي الـ107 في مسيرته الاحترافية.
أنهى يوكيتش المباراة برصيد 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فلحق بليبرون جيمس وجايسون كيد الى المركز الرابع على لائحة اللاعبين الأكثر تحقيقا لـ«تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) في تاريخ الدوري.
وضرب دنفر بقوة في الربع الاول وأنهاه في صالحه بفارق 10 نقاط (31-21)، وسّعه الى 13 في نهاية الشوط الأول (58-45).
وابتعد دنفر بفارق 17 نقطة في إحدى فترات الربع الثالث الذي انهاه جاز في صالحه بفارق نقطة (24-22)، ثم كسب الرابع الاخير بفارق ثلاث نقاط (33-30) دون أن يتفادى الخسارة الثانية توالياً والثالثة في أربع مباريات هذا الموسم.
وبرز آرون غوردون في صفوف حامل اللقب بتسجيله 21 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف الكندي جمال موراي 18 نقطة، بينها ثلاث ثلاثيات، مع 14 تمريرة حاسمة، فيما كان الفنلندي لاوري ماركانن أفضل مسجل في صفوف يوتا برصيد 27 نقطة مع 14 متابعة وخمس تمريرات حاسمة.
كوري يتابع تألقه
وتابع نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري تألقه وقاد فريقه الى الفوز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 130-102، بتسجيله 42 نقطة بينها سبع ثلاثيات مع خمس تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.
وهي المباراة الثانية تواليا يسجّل فيها كوري 40 نقطة أو أكثر بعدما دك 41 نقطة في سلة ساكرامنتو كينغز الجمعة.
وأضاف البديل الوافد الجديد كريس بول 13 نقطة مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة وهي الغلة ذاتها التي سجلها كل من البديلين الاخرين مويزس مودي وتريس جاكسون ديفيس، فيما غاب النجمان كلاي تومسون وجوناثان كامينغا.
وهو الفوز الثالث لووريرز في أربع مباريات حتى الآن هذا الموسم.
في المقابل، سجل كل من زيون وليامسون وسي جيه ماكولوم 19 نقطة لنيو أورليانز.
وأشاد مدرب ووريرز ستيف كير بنجمه كوري قائلا «من المدهش أن نشاهده وهو يلعب. إنه يبدو أفضل من أي وقت مضى وهو في الخامسة والثلاثين من عمره. لكنه يبذل قصارى جهده في كل صيف، ويواصل البحث عن طرق للتحسن، إنه يبحث باستمرار عن التميز في تدريباته... من المذهل مشاهدته».
وشعر كير أيضًا بالتشجيع بعد الفوز الثالث على التوالي لفريقه خارج أرضه بعد خسارته المباراة الافتتاحية أمام ضيفه فينيكس صنز.
وقال «بعد أمسية الافتتاح، اعتقدت أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وكان علينا أن نجعل اللاعبين الجدد يعتادون على ما نقوم به».
واضاف «أمر لا يصدق أن تدفع بكريس بول من مقاعد البدلاء كلاعب ارتكاز، إنه عضو في قاعة المشاهير وما زال يلعب بمستوى لا يصدق. إنه يغير كل شيء عندما تبدأ المباراة بستيف كوري ثم تشرك كريس بوحدة ثانية رائعة».
تريبل دابل لدونتشيتش أيضا
وفي ميلووكي، أعاد النجمان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ودايميان ليلارد التوازن إلى باكس بتسجيلهما 58 نقطة في سلة الضيف ميامي هيت 122-114.
وعوض باكس خسارته على ارضه امام ضيفه أتلانتا هوكس الأحد وحقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات حتى الآن.
ودخل ميلووكي الربع الاخير متقدما بفارق 24 نقطة (97-73) لكن ميامي انتفض ونجح في تقليص الفارق الى ست نقاط قبل دقيقة واحدة و22 ثانية من النهاية، بيد أن باكس نجح في إخراج المباراة الى بر الامان بفارق ثماني نقاط.
وسجل أنتيتوكونمبو 33 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف ليلارد 25 نقطة.
وبرز تايلر هيرو في صفوف ميامي هيت بتسجيله 35 نقطة مع ثماني متابعات، فيما اكتفى جيمي باتلر بتسجيل 13 نقطة، وكايل لاوري بثماني نقاط.
وفي ممفيس، حافظ دالاس مافريكس على سجله خاليا من الخسارة بتغلبه على مضيفه ممفيس غريزليز 125-110.
ويدين مافريكس الذي حقق فوزه الثالث تواليا إلى عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي حقق تريبل دابل بتسجيله 35 نقطة، بينها ست ثلاثيات، مع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة.
وحذا بوسطن سلتيكس حذو مافريكس وحقق فوزه الثالث تواليا بسجل خال من الخسارة بعدما تغلب على مضيفه واشنطن ويزاردز 126-107 بفضل تألق نجميه جايلن براون وجايسون تايتوم صاحبي 36 و33 نقطة تواليا مع ست متابعات لكل منهما وثماني ثلاثيات للأول.
ومني كل من إنديانا بايسرز وأورلاندو ماجيك بخسارته الاولى بعد فوزين متتاليين، عندما سقط الأول أمام ضيفه شيكاغو بولز 105-112، والثاني أمام مضيفه لوس أنجليس ليكرز (103-106) الذي سجل له ليبرون جيمس 19 نقطة ودانديلو راسل 28 وأنتوني ديفيس 26.
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