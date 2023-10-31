Wednesday, 01 November 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي والترجي لاستغلال الأرض من أجل بلوغ النهائي الإفريقي

10/31/2023 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والترجي‭ ‬التونسي‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيفان‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬والوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬

وكان‭ ‬الاهلي‭ ‬والترجي‭ ‬خسرا‭ ‬ذهاباً‭ ‬الأحد‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يسعيان‭ ‬الى‭ ‬تعويض‭ ‬هذا‭ ‬السقوط‭ ‬بفوز‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬لبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬للنسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭. ‬


50‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬

يخوض‭ ‬الاهلي‭ ‬القمة‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬ماميلودي‭ ‬صندوانز‭ ‬بحضور‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬بملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭. ‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬لاعبي‭ ‬الترجي‭ ‬سهلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬6‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭. ‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬صنداونز‭ ‬عندما‭ ‬تغلّب‭ ‬عليه‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتعادل‭ ‬معه‭ ‬إيابا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬العريق‭. ‬

وخسر‭ ‬الاهلي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بعدها‭ ‬امام‭ ‬صنداونز‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭. ‬

وأكد‭ ‬مدرّبه‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬أمراً‭ ‬مستحيلا‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬على‭ ‬ملعبنا‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيرنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬للتأهل‭ ‬وحظوظنا‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة،‭ ‬وسنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬ومتأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نستطيع‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هدفين‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬اننا‭ ‬سنواجه‭ ‬فريقاً‭ ‬جيداً،‭ ‬ومن‭ ‬أحسن‭ ‬أندية‭ ‬القارة‭ ‬ودائماً‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬عالية،‭ ‬لكننا‭ ‬سنقدّم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ونبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬كي‭ ‬نتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬

واستعاد‭ ‬كولر‭ ‬قوّته‭ ‬الضاربة‭ ‬بعد‭ ‬تعافي‭ ‬محمود‭ ‬عبدالمنعم‭ (‬كهربا‭) ‬وإمام‭ ‬عاشور‭ ‬وعمرو‭ ‬السليا‭ ‬ومحمود‭ ‬متولي‭ ‬من‭ ‬الاصابة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب،‭ ‬فيما‭ ‬لايزال‭ ‬موقف‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬معلّقاً‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬معاقبته‭ ‬باستبعاده‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعود‭ ‬المدافع‭ ‬موثوبي‭ ‬مافالا‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬صنداونز‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬ذهاباً‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف،‭ ‬والثلاثي‭ ‬المصاب‭ ‬المهاجم‭ ‬الناميبي‭ ‬بيتر‭ ‬شالوليلي،‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬ريبيرو‭ ‬كوستا‭ ‬والمدافع‭ ‬ثابيلو‭ ‬مورينا‭. ‬

وقال‭ ‬مدرّبه‭ ‬رولاني‭ ‬موكوينا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الاياب‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬الذهاب،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نضغط‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬بريتوريا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬سجلنا‭ ‬خارج‭ ‬ملعبنا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الاهلي‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وهم‭ ‬يعرفون‭ ‬جيدًا‭ ‬قوة‭ ‬صنداونز‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬موكوينا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأغيّر‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬أسلوب‭ ‬الإعداد‭ ‬لها‮»‬‭. ‬


دربي‭ ‬مغاربي‭ ‬حاسم‭ ‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬حيث‭ ‬القمة‭ ‬الحاسمة‭ ‬بين‭ ‬الترجي‭ ‬والوداد‭ ‬البيضاوي‭. ‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يلتقي‭ ‬فيها‭ ‬الفريقان‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬منذ‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭. ‬

وأثارت‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعاً،‭ ‬إذ‭ ‬شهدت‭ ‬انسحاب‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬المغربي‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬تعطل‭ ‬تقنية‭ ‬المساعدة‭ ‬بالفيديو‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭). ‬

وتوقفت‭ ‬المباراة‭ ‬قرابة‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭ ‬إثر‭ ‬احتجاج‭ ‬الوداد‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬هدف‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬وليد‭ ‬الكرتي،‭ ‬عادل‭ ‬به‭ ‬تقدم‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬الجزائري‭ ‬يوسف‭ ‬بلايلي،‭ ‬ومطالبة‭ ‬لاعبيه‭ ‬بالرجوع‭ ‬لتقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مهيأة‭.

امتد‭ ‬التوقف‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬شهدت‭ ‬احتكاكاً‭ ‬وجيزا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ورشقاً‭ ‬لأرض‭ ‬الملعب‭ ‬بقوارير‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬المشجعين،‭ ‬ونزول‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬وقتها‭ ‬أحمد‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬مدغشقر‭ ‬للتشاور‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الناديين،‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬وفوز‭ ‬الترجي‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬ذهابا‭ ‬1‭-‬1‭. ‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬تسليم‭ ‬لاعبي‭ ‬الترجي‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬عاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬وقرر‭ ‬إعادة‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬محايدة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ألغتها‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‭ (‬كاس‭) ‬أواخر‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭. ‬

وقرّرت‭ ‬المحكمة‭ ‬إعادة‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬الهيئات‭ ‬‮«‬المختصة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬وأعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدته‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬‮«‬اعتبار‭ ‬نادي‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬خاسراً‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬

وتمكن‭ ‬الوداد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬ثأر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الترجي‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بهدف‭ ‬لمهاجمه‭ ‬هشام‭ ‬بوسفيان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭. ‬

وشدد‭ ‬مدرب‭ ‬الوداد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬عادل‭ ‬رمزي‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الاياب،‭ ‬وقال‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬ذهابا‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬نتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نخرج‭ ‬بأفضلية‭ ‬أكبر،‭ ‬لكن‭ ‬عموماً‭ ‬قدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬أداء‭ ‬قوياً،‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬180‭ ‬دقيقة،‭ ‬تنتظرنا‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وسنحاول‭ ‬العودة‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬النهائي‮»‬‭.

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬للترجي‭ ‬طارق‭ ‬ثابت،‭ ‬خليفة‭ ‬معين‭ ‬الشعباني‭ ‬المستقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬قدم‭ ‬‮«‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬مازال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬اذ‭ ‬نسعى‭ ‬لنحقق‭ ‬عودة‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬ضد‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الترجي‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬مازيمبي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬إيابا‭ ‬في‭ ‬رادس‭. ‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث