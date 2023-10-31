الأهلي والترجي لاستغلال الأرض من أجل بلوغ النهائي الإفريقي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والترجي‭ ‬التونسي‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيفان‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬والوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬

وكان‭ ‬الاهلي‭ ‬والترجي‭ ‬خسرا‭ ‬ذهاباً‭ ‬الأحد‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يسعيان‭ ‬الى‭ ‬تعويض‭ ‬هذا‭ ‬السقوط‭ ‬بفوز‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬لبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬للنسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭. ‬





50‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬

يخوض‭ ‬الاهلي‭ ‬القمة‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬ماميلودي‭ ‬صندوانز‭ ‬بحضور‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬بملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭. ‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬لاعبي‭ ‬الترجي‭ ‬سهلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬6‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭. ‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬صنداونز‭ ‬عندما‭ ‬تغلّب‭ ‬عليه‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتعادل‭ ‬معه‭ ‬إيابا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬العريق‭. ‬

وخسر‭ ‬الاهلي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بعدها‭ ‬امام‭ ‬صنداونز‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭. ‬

وأكد‭ ‬مدرّبه‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬أمراً‭ ‬مستحيلا‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬على‭ ‬ملعبنا‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيرنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬للتأهل‭ ‬وحظوظنا‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة،‭ ‬وسنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬ومتأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نستطيع‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هدفين‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬اننا‭ ‬سنواجه‭ ‬فريقاً‭ ‬جيداً،‭ ‬ومن‭ ‬أحسن‭ ‬أندية‭ ‬القارة‭ ‬ودائماً‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬عالية،‭ ‬لكننا‭ ‬سنقدّم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ونبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬كي‭ ‬نتأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬

واستعاد‭ ‬كولر‭ ‬قوّته‭ ‬الضاربة‭ ‬بعد‭ ‬تعافي‭ ‬محمود‭ ‬عبدالمنعم‭ (‬كهربا‭) ‬وإمام‭ ‬عاشور‭ ‬وعمرو‭ ‬السليا‭ ‬ومحمود‭ ‬متولي‭ ‬من‭ ‬الاصابة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب،‭ ‬فيما‭ ‬لايزال‭ ‬موقف‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬معلّقاً‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬معاقبته‭ ‬باستبعاده‭ ‬من‭ ‬المباريات‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعود‭ ‬المدافع‭ ‬موثوبي‭ ‬مافالا‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬صنداونز‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬ذهاباً‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف،‭ ‬والثلاثي‭ ‬المصاب‭ ‬المهاجم‭ ‬الناميبي‭ ‬بيتر‭ ‬شالوليلي،‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬ريبيرو‭ ‬كوستا‭ ‬والمدافع‭ ‬ثابيلو‭ ‬مورينا‭. ‬

وقال‭ ‬مدرّبه‭ ‬رولاني‭ ‬موكوينا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الاياب‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬الذهاب،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نضغط‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬بريتوريا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬سجلنا‭ ‬خارج‭ ‬ملعبنا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الاهلي‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وهم‭ ‬يعرفون‭ ‬جيدًا‭ ‬قوة‭ ‬صنداونز‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬موكوينا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأغيّر‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬أسلوب‭ ‬الإعداد‭ ‬لها‮»‬‭. ‬





دربي‭ ‬مغاربي‭ ‬حاسم‭ ‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬حيث‭ ‬القمة‭ ‬الحاسمة‭ ‬بين‭ ‬الترجي‭ ‬والوداد‭ ‬البيضاوي‭. ‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يلتقي‭ ‬فيها‭ ‬الفريقان‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬منذ‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭. ‬

وأثارت‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعاً،‭ ‬إذ‭ ‬شهدت‭ ‬انسحاب‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬المغربي‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬تعطل‭ ‬تقنية‭ ‬المساعدة‭ ‬بالفيديو‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭). ‬

وتوقفت‭ ‬المباراة‭ ‬قرابة‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭ ‬إثر‭ ‬احتجاج‭ ‬الوداد‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬هدف‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬وليد‭ ‬الكرتي،‭ ‬عادل‭ ‬به‭ ‬تقدم‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬الجزائري‭ ‬يوسف‭ ‬بلايلي،‭ ‬ومطالبة‭ ‬لاعبيه‭ ‬بالرجوع‭ ‬لتقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مهيأة‭.

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امتد‭ ‬التوقف‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬شهدت‭ ‬احتكاكاً‭ ‬وجيزا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ورشقاً‭ ‬لأرض‭ ‬الملعب‭ ‬بقوارير‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬المشجعين،‭ ‬ونزول‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬وقتها‭ ‬أحمد‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬مدغشقر‭ ‬للتشاور‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الناديين،‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬وفوز‭ ‬الترجي‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬ذهابا‭ ‬1‭-‬1‭. ‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬تسليم‭ ‬لاعبي‭ ‬الترجي‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬عاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬وقرر‭ ‬إعادة‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬محايدة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ألغتها‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‭ (‬كاس‭) ‬أواخر‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭. ‬

وقرّرت‭ ‬المحكمة‭ ‬إعادة‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬الهيئات‭ ‬‮«‬المختصة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬وأعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدته‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬‮«‬اعتبار‭ ‬نادي‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬خاسراً‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬

وتمكن‭ ‬الوداد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬ثأر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الترجي‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بهدف‭ ‬لمهاجمه‭ ‬هشام‭ ‬بوسفيان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭. ‬

وشدد‭ ‬مدرب‭ ‬الوداد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬عادل‭ ‬رمزي‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الاياب،‭ ‬وقال‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬ذهابا‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬نتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نخرج‭ ‬بأفضلية‭ ‬أكبر،‭ ‬لكن‭ ‬عموماً‭ ‬قدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬أداء‭ ‬قوياً،‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬180‭ ‬دقيقة،‭ ‬تنتظرنا‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وسنحاول‭ ‬العودة‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬النهائي‮»‬‭.

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في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬للترجي‭ ‬طارق‭ ‬ثابت،‭ ‬خليفة‭ ‬معين‭ ‬الشعباني‭ ‬المستقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬قدم‭ ‬‮«‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬مازال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬اذ‭ ‬نسعى‭ ‬لنحقق‭ ‬عودة‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬ضد‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الترجي‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬مازيمبي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬إيابا‭ ‬في‭ ‬رادس‭. ‬