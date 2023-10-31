طارق مصطفى مدرباً للبنك الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): عيّن نادي البنك الأهلي المصري الثلاثاء طارق مصطفى مديراً فنياً للفريق، خلفا للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المقال بسبب تراجع النتائج.
ووجّه النادي الشكر لبابافاسيليو (53 عاماً) وذلك عقب الخسارة الإثنين أمام فيوتشر 1-2، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.
ومن المقرّر أن يتولى طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة المصري ضمن المرحلة السادسة. يعاونه أمير عبدالعزيز مدرباً مساعداً، محمد العقباوي مدرباً للحراس وكريم حسن شحاته مديرا للفريق.
ويعيش البنك الأهلي بداية كارثية للموسم، إذ خسر مبارياته الخمس متذيلاً الترتيب دون نقاط.
وسبق لمصطفى (52 عاماً) العمل مساعداً لحسام البدري في الجهاز الفني لمنتخب مصر وتولى تدريب الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي في المغرب.
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