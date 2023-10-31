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طارق مصطفى مدرباً للبنك الأهلي

10/31/2023 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عيّن‭ ‬نادي‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬طارق‭ ‬مصطفى‭ ‬مديراً‭ ‬فنياً‭ ‬للفريق،‭ ‬خلفا‭ ‬للقبرصي‭ ‬نيكوديموس‭ ‬بابافاسيليو‭ ‬المقال‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬النتائج‭. ‬

ووجّه‭ ‬النادي‭ ‬الشكر‭ ‬لبابافاسيليو‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬الإثنين‭ ‬أمام‭ ‬فيوتشر‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬طارق‭ ‬مصطفى‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬المصري‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭. ‬يعاونه‭ ‬أمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مدرباً‭ ‬مساعداً،‭ ‬محمد‭ ‬العقباوي‭ ‬مدرباً‭ ‬للحراس‭ ‬وكريم‭ ‬حسن‭ ‬شحاته‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق‭. ‬

ويعيش‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬بداية‭ ‬كارثية‭ ‬للموسم،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬متذيلاً‭ ‬الترتيب‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.
‬وسبق‭ ‬لمصطفى‭ (‬52‭ ‬عاماً‭) ‬العمل‭ ‬مساعداً‭ ‬لحسام‭ ‬البدري‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر‭ ‬وتولى‭ ‬تدريب‭ ‬الدفاع‭ ‬الحسني‭ ‬الجديدي‭ ‬وأولمبيك‭ ‬آسفي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭. ‬

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