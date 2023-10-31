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كولر: عاشور جاهز للمشاركة بلقاء صن داونز

10/31/2023 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬جاهز‭ ‬لمواجهة‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي‭ .‬

وخسر‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬ببريتوريا‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬وهو‭ ‬جاهز‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬للمشاركة‭ ‬اليوم‭ .‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬وخضع‭ ‬لبرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬وبات‭ ‬جاهزاً‭ ‬للمشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭.. ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬تدريب‭ ‬وحيد‭ ‬اليوم‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭. ‬الفاصل‭ ‬الزمني‭ ‬بين‭ ‬المواجهتين‭ ‬هو‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬مران‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬سنرى‭ ‬من‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزا‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬تعرض‭ ‬للظلم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ (‬فار‭) ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تراجع‭ ‬المخالفة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬وكان‭ ‬يستحق‭ ‬فيها‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يسعى‭ ‬لعبور‭ ‬عقبة‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬والتأهل‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الافريقي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين؛‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬صن‭ ‬داونز‭.‬

وقال‭ ‬الشناوي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الأهلي‭ ‬هدفه‭ ‬التأهل‭ ‬للنهائي،‭ ‬ويمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الصعبة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬تجارب‭ ‬سابقة‭ ‬نجحوا‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬الصعاب‭ ‬وتحقيق‭ ‬البطولات‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬وجود‭ ‬جمهور‭ ‬الأهلي‭ ‬يمنحنا‭ ‬دوافع‭ ‬كبيرة‭ ‬وبكل‭ ‬تأكيد‭ ‬سوف‭ ‬نقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسعادهم‭ ‬ونثق‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬سوف‭ ‬يبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‮»‬‭.‬


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