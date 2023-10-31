كولر: عاشور جاهز للمشاركة بلقاء صن داونز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن لاعب الوسط إمام عاشور جاهز لمواجهة صن داونز المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الإفريقي .
وخسر الأهلي المصري بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت ببريتوريا الأحد الماضي.
وقال كولر في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء إنه ليس هناك أي خلافات مع لاعب الوسط إمام عاشور وهو جاهز بشكل كامل للمشاركة اليوم .
وأضاف: «إمام عاشور تعرض للإصابة وخضع لبرنامج تأهيلي وبات جاهزاً للمشاركة بشكل طبيعي.. تلك هي الحقيقة».
وأوضح: «لدينا تدريب وحيد اليوم قبل مواجهة صن داونز غدا في مباراة الإياب. الفاصل الزمني بين المواجهتين هو 48 ساعة فقط، في مران اليوم (الثلاثاء) سنرى من سيكون جاهزا لخوض المباراة».
وشدد على أن فريقه تعرض للظلم في مباراة الذهاب من قبل تقنية الفيديو (فار) التي لم تراجع المخالفة التي تعرض لها بيرسي تاو وكان يستحق فيها ركلة جزاء، وقال إن فريقه يسعى لعبور عقبة صن داونز والتأهل لنهائي بطولة الدوري الافريقي.
من جانبه، أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أن هناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة صن داونز.
وقال الشناوي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن الأهلي هدفه التأهل للنهائي، ويمتلك خبرات كبيرة خاصة في المواجهات الصعبة، مؤكدا أن اللاعبين لديهم تجارب سابقة نجحوا خلالها في تخطي الصعاب وتحقيق البطولات.
وأضاف: «وجود جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة وبكل تأكيد سوف نقاتل من أجل إسعادهم ونثق بشدة في أن كل لاعب سوف يبذل كل ما لديه من أجل الفوز خلال اللقاء».
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