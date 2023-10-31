ميسي يتطلع إلى خوض كوبا أميركا بعد فوزه بالكرة الذهبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭

- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حدد‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬هدفه‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسطورية،‭ ‬وهو‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬بطلاً‭ ‬لكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬المقررة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتوّج‭ ‬ميسي‭ ‬الإثنين‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬الجائزة‭ ‬الفردية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬تمنحها‭ ‬سنوياً‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬الفرنسية،‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬ليبتعد‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أكثر‭ ‬الفائزين‭ ‬بها‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غائباً‭ ‬أصلاً‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحين‭ ‬الثلاثين‭. ‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬ميسي‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬لكن‭ ‬مهاجم‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬الحالي‭ ‬اكتفى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬بالمركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬نهاية‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬

كان‭ ‬تتويجه‭ ‬بالكأس‭ ‬العالمية‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المذهلة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬منحه‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬النجم‭ ‬النروجي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬ووصيف‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬وهدافه‭ ‬نجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬اللذين‭ ‬حلا‭ ‬خلفه‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭. ‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬فوزه‭ ‬بالجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة،‭ ‬فضل‭ ‬ابن‭ ‬الـ36‭ ‬عاماً‭ ‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬مفضلاً‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬المقبل،‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬بالمستقبل‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬أنا‭ ‬أستمتع‭ ‬حالياً‭ ‬بكل‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬حدة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬حالياً‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركي‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬‮«‬أمامنا‭ ‬بطولة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬أنا‭ ‬الآن‭ (‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭) ‬وحيث‭ ‬نحن‭ ‬حاملو‭ ‬اللقب،‭ ‬لذلك‭ ‬أتطلع‭ ‬الى‭ ‬خوضها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬بدنية‭ ‬جيدة‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سأرى‭ ‬كيف‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬و14‭ ‬يوليو،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الأرجنتين‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1993‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬ميسي‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بألوان‭ ‬بلاده‭. ‬

وأقرّ‭ ‬ميسي‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬العامين‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لم‭ ‬تسير‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تصورها‭ ‬عند‭ ‬التوقيع‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تسر‭ ‬الأمور‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى،‭ ‬لكني‭ ‬استمتعت‭ ‬بالمدينة‭ ‬كثيراً،‭ ‬وأحب‭ ‬أولادي‭ ‬المدينة‭ ‬كثيراً‭ ‬ووجدوا‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬مغادرتها‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مدينة‭ ‬مذهلة‭ ‬وكنت‭ ‬محظوظاً‭ ‬بالعيش‭ ‬هنا‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬الأمور‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى،‭ ‬لكني‭ ‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬أتذكر‭ ‬الأشياء‭ ‬الجيدة‭ ‬الكثيرة‮»‬‭.‬