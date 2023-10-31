بونو: خدمة الهلال أكبر من جوائز العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬لاعب‭ ‬الهلال‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الحزم‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬لكأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلًا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬حقق‭ ‬تأهلًا‭ ‬مستحقًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة،‭ ‬الحزم‭ ‬كان‭ ‬منظما‭ ‬تكتيكيًا‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة،‭ ‬لكن‭ ‬دفاع‭ ‬الهلال‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إجهاض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬للمنافس‮»‬‭. ‬وعن‭ ‬سؤاله‭ ‬بشأن‭ ‬ترتيبه‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬لتركيزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭ ‬بعد‭ ‬معرفته‭ ‬بوجوده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬جيد،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬فريقه‭ ‬الهلال‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬العالم‭.‬