بونو: خدمة الهلال أكبر من جوائز العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لاعب الهلال أن الفوز على الحزم 3/صفر في دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أن فريقه حقق تأهلًا مستحقًا إلى دور الثمانية.
وأضاف في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «مباراة اليوم لم تكن سهلة، الحزم كان منظما تكتيكيًا لاسيما في الهجمات المرتدة، لكن دفاع الهلال تمكن من إجهاض العديد من الهجمات للمنافس». وعن سؤاله بشأن ترتيبه في قائمة أفضل لاعب في جائزة الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول»، قال إنه ليس على علم بذلك نتيجة لتركيزه في المباراة.
وأضاف بعد معرفته بوجوده في المركز الثالث عشر، إنه أمر جيد، لكنه أكد في الوقت ذاته أن خدمة فريقه الهلال أكبر من جوائز العالم.
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