هوتون ترى مستقبلاً مشرقاً لكرة القدم للفتيات في الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكدت اللاعبة الانجليزية ستيف هوتون، قائد فريق مانشستر سيتي للسيدات، أن كرة القدم للسيدات في الإمارات العربية المتحدة ستواصل التطور والتقدم، حيث توجهت مدافعة النادي برحلة إلى أبوظبي في الأسابيع الأخيرة واطلعت خلالها على المستوى المثير للإعجاب للفتيات في لعبة كرة القدم بدولة الإمارات.
عادت هوتون، التي وقعت مؤخراً على تمديد عقدها لمدة عام واحد مع السيتي، إلى أبوظبي للمرة الأولى منذ عام 2015، حيث شاهدت اللاعبة الأكثر ظهوراً مع نادي السيتي، الفارق الكبير في المستوى العالمي لكرة قدم السيدات يظهر جلياً في الإمارات العربية المتحدة.
وعلقت هوتون بقولها: «إنها المرة الأولى التي أعود فيها إلى أبوظبي منذ دوراتنا التدريبية الأولى، وقد تطور البرنامج كثيراً بالنسبة للفتيات - لم يكن هناك سوى عدد قليل من الفتيات في ذلك الوقت، والآن لدينا فرق كاملة تشارك وتتدرب بانتظام».
وقالت هوتون: «إن رؤية هذا العدد الكبير من الفتيات يتدربن هنا في أبوظبي أمر مدهش، وهناك حب كبير لكرة القدم هنا وهو أمر رائع».
وأضافت بقولها: «الفرق في المعايير هائل. لقد تحسن مستوى اللعب، ويرجع ذلك إلى التدريب الذي تتلقاه اللاعبات، ومن ضمنهن الفتيات في مدارس السيتي لكرة القدم في المنطقة».
وباعتبارها من أبرز اللاعبات الناجحات في فريق مانشستر سيتي للسيدات خلال عقد من الزمان أمضته مع النادي، ترى هوتون أن رغبة اللاعبات الشابات أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مع ظهور المزيد من الفرص في كرة القدم للسيدات في السنوات الأخيرة.
واختتمت: «كان هناك الكثير من الفتيات اللواتي أبهرنني حقاً. لديهن فرصة رائعة لمزيد من التقدم وبذلك بفضل حضور عدد من أفضل المدربين في المنطقة، وهذا ما يسعدني رؤيته».
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