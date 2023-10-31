هوتون ترى مستقبلاً مشرقاً لكرة القدم للفتيات في الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الانجليزية‭ ‬ستيف‭ ‬هوتون،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬للسيدات،‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ستواصل‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم،‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬مدافعة‭ ‬النادي‭ ‬برحلة‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬واطلعت‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المثير‭ ‬للإعجاب‭ ‬للفتيات‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭.‬

عادت‭ ‬هوتون،‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬عقدها‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬السيتي،‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬حيث‭ ‬شاهدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأكثر‭ ‬ظهوراً‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬السيتي،‭ ‬الفارق‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬السيدات‭ ‬يظهر‭ ‬جلياً‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وعلقت‭ ‬هوتون‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أعود‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬منذ‭ ‬دوراتنا‭ ‬التدريبية‭ ‬الأولى،‭ ‬وقد‭ ‬تطور‭ ‬البرنامج‭ ‬كثيراً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفتيات‭ - ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬والآن‭ ‬لدينا‭ ‬فرق‭ ‬كاملة‭ ‬تشارك‭ ‬وتتدرب‭ ‬بانتظام‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬هوتون‭: ‬‮«‬إن‭ ‬رؤية‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬يتدربن‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬أمر‭ ‬مدهش،‭ ‬وهناك‭ ‬حب‭ ‬كبير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هنا‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬الفرق‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬هائل‭. ‬لقد‭ ‬تحسن‭ ‬مستوى‭ ‬اللعب،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬اللاعبات،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنهن‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬السيتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وباعتبارها‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبات‭ ‬الناجحات‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬للسيدات‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬أمضته‭ ‬مع‭ ‬النادي،‭ ‬ترى‭ ‬هوتون‭ ‬أن‭ ‬رغبة‭ ‬اللاعبات‭ ‬الشابات‭ ‬أصبحت‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

واختتمت‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬أبهرنني‭ ‬حقاً‭. ‬لديهن‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬وبذلك‭ ‬بفضل‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يسعدني‭ ‬رؤيته‮»‬‭.‬