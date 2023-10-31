منظمو ((يورو 2024)) ينتقدون الحكومة الألمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬انتقدوا‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬لعدم‭ ‬دعمها‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فرانكفورتر‭ ‬روندشاو‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تصريحات‭ ‬للمدير‭ ‬الإداري‭ ‬للبطولة‭ ‬أندرياس‭ ‬شار‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬حاليا‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬لاستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البطولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأمثل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬الآخر‭ ‬ماركوس‭ ‬ستينجر‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬جهدا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬للمستشار‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بعد‭ ‬بتطوير‭ ‬رؤية‭ ‬ملموسة‭ ‬للبطولة‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬المدن‭ ‬العشر‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬الكافي‭. ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬2024‭ ‬جي‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬اتش‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬والاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والحكومة‭ ‬الفدرالية،‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬المقبلين‭. ‬وأشار‭ ‬المديران،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إلى‭ ‬مفهوم‭ ‬التنقل‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬قالا‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المنظمين‭ ‬بعد‭.‬

وقال‭ ‬شار‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬أسئلة‭ ‬محددة،‭ ‬تحيلنا‭ ‬برلين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬الفدرالية‭. ‬عندما‭ ‬نسأل‭ ‬هناك،‭ ‬يحيلوننا‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إرشادات‭ ‬واضحة‭ ‬والتزام،‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬الفدرالي‮»‬‭.‬