منظمو ((يورو 2024)) ينتقدون الحكومة الألمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): ذكرت تقارير أن مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) انتقدوا الحكومة الألمانية لعدم دعمها البطولة التي تبدأ بعد أقل من ثمانية أشهر. ونقلت صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» أمس الثلاثاء تصريحات للمدير الإداري للبطولة أندرياس شار قال فيها: «ما تقدمه الحكومة الألمانية حاليا غير كاف لاستغلال الفرص التي تقدمها البطولة الأوروبية على الوجه الأمثل».
وقال المدير الإداري الآخر ماركوس ستينجر إنه يجب على ألمانيا «أن تبذل جهدا لتحقيق نتائج».
وقال المنظمون إن الحكومة الفدرالية للمستشار أولاف شولتس «لم تقم بعد بتطوير رؤية ملموسة للبطولة»، وإن المدن العشر التي تستضيف البطولة لا تحظى بالدعم الكافي. وكان هناك خلاف بين «يورو 2024 جي إم بي اتش»، وهو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الألماني لكرة القدم، والحكومة الفدرالية، عدة أشهر قبل انطلاق البطولة التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين. وأشار المديران، على سبيل المثال، إلى مفهوم التنقل الوطني، الذي قالا إنه لم يصل إلى المنظمين بعد.
وقال شار: «عندما تكون لدينا أسئلة محددة، تحيلنا برلين إلى الولايات الفدرالية. عندما نسأل هناك، يحيلوننا إلى الحكومة الفدرالية».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى إرشادات واضحة والتزام، حتى نتمكن من الحصول على قرارات في الوقت المناسب داخل النظام الفدرالي».
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