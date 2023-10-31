مواجهات مع الاحتلال في بدرس غرب رام الله
التاريخ
10/31/2023 7:10:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في قرية بدرس، غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوات والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.
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