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وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

10/31/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة طالبات مدرسة جديتا الثانوية للبنات، فعاليات الطابور الصباحي في مستهل جولة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء، على عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة.
وتفقد المحافظة، 12 مدرسة ثانوية وأساسية ومختلطة في اللواء، واطلع على واقع البرنامج الوطني للتدخّلات العلاجية ومبادرة“لمدرستي أنتمي”، والتقى بالطلبة من مختلف المراحل التعليمية، وطلبة الثانوية العامة موجهاً لهم بعض الإرشادات حول برنامج التعليم المهني (BTEC).
واستمع الوزير المحافظة، خلال الجولة، لملاحظات واستفسارات الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة وأبناء المجتمع المحلي، مؤكدًا سعي الوزارة لاستحداث مدارس جديدة، وبناء إضافات صفية وعمل الصيانة اللازمة للمدارس لسد الاحتياجات المطلوبة في ضوء الواقع والتخلص من الأبنية المستأجرة لمعالجة مشكلة اكتظاظ الطلبة في الغرف الصفية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتلبية احتياجات المناطق وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وأبدى المحافظة، خلال لقائه الطلبة في الغرف الصفية إعجابه بمستوى تحصيلهم وحرص الإدارة التربوية والعاملين على توفير التسهيلات والعمل بروح الفريق، لخدمة العملية التربوية، لافتاً أنه سيتم دراسة الطلبات التي تقدم بها مديرو المدارس والمجتمع المحلي التي تتعلق بأعمال الصيانة وتأهيل بعض المباني التراثية وإنشاء إضافات صفية.

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