وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة طالبات مدرسة جديتا الثانوية للبنات، فعاليات الطابور الصباحي في مستهل جولة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء، على عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة.
وتفقد المحافظة، 12 مدرسة ثانوية وأساسية ومختلطة في اللواء، واطلع على واقع البرنامج الوطني للتدخّلات العلاجية ومبادرة“لمدرستي أنتمي”، والتقى بالطلبة من مختلف المراحل التعليمية، وطلبة الثانوية العامة موجهاً لهم بعض الإرشادات حول برنامج التعليم المهني (BTEC).
واستمع الوزير المحافظة، خلال الجولة، لملاحظات واستفسارات الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة وأبناء المجتمع المحلي، مؤكدًا سعي الوزارة لاستحداث مدارس جديدة، وبناء إضافات صفية وعمل الصيانة اللازمة للمدارس لسد الاحتياجات المطلوبة في ضوء الواقع والتخلص من الأبنية المستأجرة لمعالجة مشكلة اكتظاظ الطلبة في الغرف الصفية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتلبية احتياجات المناطق وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وأبدى المحافظة، خلال لقائه الطلبة في الغرف الصفية إعجابه بمستوى تحصيلهم وحرص الإدارة التربوية والعاملين على توفير التسهيلات والعمل بروح الفريق، لخدمة العملية التربوية، لافتاً أنه سيتم دراسة الطلبات التي تقدم بها مديرو المدارس والمجتمع المحلي التي تتعلق بأعمال الصيانة وتأهيل بعض المباني التراثية وإنشاء إضافات صفية.
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