Wednesday, 01 November 2023 05:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

10/31/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في عدة مناطق بالخليل.
وأفادت مصادر بأن مسيرة حاشدة نظمت على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات مدينة الخليل، رفع خلالها المشاركون اليافطات التي تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض له قطاع غزة، ومحافظات الوطن كافة.
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح المحال التجارية، الرصاص الحي، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفا

MENAFN31102023000208011052ID1107348682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث