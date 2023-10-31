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دولة جديدة تقطع علاقاتها مع إسرائيل

10/31/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، منذ 25 يوما.

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