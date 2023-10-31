دولة جديدة تقطع علاقاتها مع إسرائيل

دولة جديدة تقطع علاقاتها مع إسرائيل
التاريخ
10/31/2023 7:09:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، منذ 25 يوما.
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