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الاحتلال يغلق حاجز الجيب في القدس المحتلة

10/31/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحاجز العسكري المقام عند بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة، ومنعت أهالي البلدة والقرى المجاورة من الوصول إلى منازلهم.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت سكان حي الخلايلة، والنبي صموئيل، والحي الشرقي من قلنديا البلد، من الوصول إلى منازلهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال منعت، أيضا، المواطنين المقدسيين من المرور عبر الحاجز إلى مدينه رام الله، علما أنه الحاجز الوحيد في المنطقة الذي يمكن الدخول منه إلى قرى شمال غرب القدس، وإلى مدينة رام الله من داخل القدس.




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