الاحتلال يغلق حاجز الجيب في القدس المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحاجز العسكري المقام عند بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة، ومنعت أهالي البلدة والقرى المجاورة من الوصول إلى منازلهم.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت سكان حي الخلايلة، والنبي صموئيل، والحي الشرقي من قلنديا البلد، من الوصول إلى منازلهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال منعت، أيضا، المواطنين المقدسيين من المرور عبر الحاجز إلى مدينه رام الله، علما أنه الحاجز الوحيد في المنطقة الذي يمكن الدخول منه إلى قرى شمال غرب القدس، وإلى مدينة رام الله من داخل القدس.
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