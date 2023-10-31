الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها
التاريخ
10/31/2023 7:09:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين ومخيمها.
وقال مصدر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارع جنين- الناصرة، وشارع جنين- نابلس، وشارع حيفا، وسبق ذلك تسلل للوحدات الخاصة في حي الجابريات، وسط اندلاع مواجهات.
وفا
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